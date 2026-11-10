Депутат Никорак опровергла свою причастность к ДТП и побег с места происшествия

Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Никорак опровергла появившиеся в информационном пространстве обвинения в том, что она была причастна к ДТП и скрылась с места происшествия. Она даже не видела момента ДТП и просто поехала дальше.

«Когда читаешь такие заголовки, создается впечатление, что речь идет о сознательном преступлении, сокрытии его последствий и человеческих жертвах, но есть одна проблема — это откровенная ложь», — заявила политик.

Депутат подчеркнула, что её автомобиль не был участником столкновения, в результате происшествия никто не погиб, а о самом факте ДТП она узнала только на пятый день от следователя Национальной полиции. Никорак призвала правоохранителей объективно расследовать обстоятельства без политического давления и установить источники утечки материалов дела в Telegram-каналы.

Источник: пост народного депутата Ирины Никорак в Facebook.

По информации издания «Информатор» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, видеорегистратор одного из участников ДТП зафиксировал Audi Q8, принадлежащий депутату. Автомобиль во время обгона нескольких машин пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение двух других автомобилей. Audi покинул место аварии, а остальные участники получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время правоохранители проверяют, находилась ли сама Никорак за рулем. По данным издания, записи камер наблюдения предварительно указывают именно на это.

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