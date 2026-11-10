议员尼科拉克否认卷入交通事故并逃离现场

“欧洲团结”党籍议员伊琳娜·尼科拉克驳斥了网络上关于她卷入交通事故并逃离现场的指控。她甚至没有目睹事故发生，随后便继续前行。

“看到这样的标题，会让人觉得这似乎是一起蓄意犯罪，涉及隐瞒事故后果和人员伤亡，但问题在于——这完全是无中生有的谎言，”这位女政客表示。

这位议员强调，她的车辆并未卷入碰撞事故，事故中无人死亡，而她直到第五天才从国家警察局的调查员那里得知了事故发生这一事实。 尼科拉克呼吁执法部门在不受政治压力的情况下客观调查事件经过，并查明案件材料泄露至Telegram频道的来源。

来源：议员伊琳娜·尼科拉克在Facebook上的帖子。

据《信息报》援引执法部门消息人士的话报道，事故中一名涉事车辆的车载行车记录仪拍到了属于该议员的奥迪Q8。 该车在超车时越过实线驶入对向车道，随后导致另外两辆车发生碰撞。奥迪车驶离了事故现场，而其他涉事人员则受伤并被送医救治。 目前，执法部门正在核实尼科拉克本人是否在驾驶该车。据该媒体报道，监控录像的初步显示正是如此。

特尔诺皮尔市发生了三起造成人员伤亡的交通事故，其中一人死亡。

在基辅，一名醉酒司机撞上了一名骑电动滑板车的青少年。

利沃夫至卢茨克公路上发生了一起致命交通事故。

法斯托夫发生致命交通事故：两人死亡，伤者中包括儿童。

在沃伦地区，一名醉酒警察撞倒两名行人后逃逸。

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