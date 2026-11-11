曾作为乌克兰武装部队一员保卫乌克兰的乌克兰拳击手亚历山大·伊斯马托夫去世

乌克兰拳击界遭受了无法弥补的损失——亚历山大·伊斯马托夫与世长辞。这位前世界青年锦标赛奖牌得主曾为保卫祖国而战，并在乌克兰武装部队服役。这位运动员享年40岁。

目前尚未公布亚历山大·伊斯马托夫的死因及具体情况。

亚历山大·伊斯马托夫出生于哈尔科夫。年少时，他在巴库举行的世界少年拳击锦标赛上斩获奖牌，当时他参加的是45公斤以下级别的比赛。

此后，他代表哈尔科夫“洛科莫蒂夫”拳击俱乐部参赛，并获得了乌克兰运动健将称号。

伊斯马托夫的主要成就包括两次获得世界青年锦标赛奖牌，这些成就构成了他体育生涯的重要篇章。

结束职业运动生涯后，这位拳击手投身于保卫祖国的事业，加入了乌克兰武装部队。他将体育生涯与军旅生涯相结合，为保卫祖国贡献力量。

乌克兰拳击联合会强调，这位运动员的离世对整个拳击界来说都是巨大的损失。

“亚历山大的离世对拳击界以及所有认识他的人来说都是巨大的损失。在亲友和体育界的记忆中，他不仅是一位才华横溢的拳击手，更是一位乌克兰的捍卫者，”乌克兰拳击联合会补充道。

乌克兰拳击联合会通过其Telegram频道发布了这位拳击手去世的消息。

回顾一下，奥列格·比洛鲁斯于2026年11月6日去世，享年88岁。他曾四度当选乌克兰人民代表，是乌克兰国家科学院院士，并曾担任乌克兰驻美国首任特命全权大使。

11月10日，乌克兰设计师谢尔盖·比佐夫去世，他是乌克兰时装周的创始人之一。享年57岁。

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