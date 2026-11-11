Скончался украинский боксер Александр Исматов, который защищал Украину в рядах ВСУ

Украинский бокс понес невосполнимую утрату — ушел из жизни Александр Исматов. Бывший призер чемпионата мира среди юниоров также встал на защиту Родины и служил в рядах Вооруженных сил Украины. Спортсмену было 40 лет.

Причины и обстоятельства смерти Александра Исматова пока не разглашаются.

Александр Исматов родился в Харькове. В юном возрасте он завоевал награду на чемпионате мира среди кадетов в Баку, где выступал в весовой категории до 45 килограммов.

Впоследствии спортсмен представлял харьковский боксерский клуб «Локомотив» и получил звание мастера спорта Украины.

Среди главных достижений Исматова — две награды чемпионата мира среди юниоров, которые стали важной частью его спортивной карьеры.

После завершения активной спортивной карьеры боксер посвятил себя защите страны и вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он совместил спортивное прошлое с военной службой, вставая на защиту родного государства.

В Федерации бокса Украины подчеркнули, что смерть спортсмена стала тяжелой утратой для всего боксерского сообщества.

«Смерть Александра стала тяжелой утратой для боксерского сообщества и всех, кто знал его лично. В памяти близких и спортивной общественности он останется не только талантливым боксером, но и защитником Украины», — добавили в Федерации бокса.

О смерти боксёра сообщила Федерация бокса Украины в своём Telegram-канале.

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