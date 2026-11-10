Бывший министр обороны Михаил Федоров, которого парламентская временная следственная комиссия неоднократно вызывала для дачи объяснений, отправился в командировку в Португалию. По информации, обнародованной военным Кириллом Сазоновым, основанием для выезда стала командировка, оформленная через ООО «БЕРН АЙ ТИ». Сам Федоров владеет 25% акций этой компании.

Информацию об оформлении командировки он получил из источников в Государственной пограничной службе Украины. Сазонов утверждает, что решение о командировке датировано 3 ноября. Его оформили через ООО «БЕРН АЙ ТИ» — компанию, одним из совладельцев которой является сам бывший министр обороны. По приведенным им данным, Федорову принадлежит четверть уставного капитала предприятия.

Эти сведения о собственности компании также отражены в данных сервиса Opendatabot. Согласно им, ООО «БЕРН АЙ ТИ» зарегистрировали 30 июня 2025 года. Основное направление его деятельности — компьютерное программирование. Доля Михаила Федорова составляет 25%, остальные 75% принадлежат другому совладельцу.

Сазонов обратил внимание именно на то, что документы для поездки оформлялись через компанию, в которой Федоров имеет долю. Он назвал такую ситуацию удобной для бывшего чиновника, ведь тот может выехать за границу в рамках командировки, при этом не появляясь на заседаниях парламентской комиссии. «Получается очень удобная схема: собственная компания оформляет командировку, а бывший министр вместо ответов парламентской комиссии собирается в Португалию», — заявил Сазонов.

Почему Федорова вызывают в парламентскую ВСК

Речь идет о временной следственной комиссии Верховной Рады, которая рассматривает вопросы, связанные с деятельностью оборонного сектора и возможными злоупотреблениями. Федорова приглашали на ее заседания, чтобы он дал объяснения народным депутатам. По словам Сазонова, нынешняя поездка — не первый случай, когда зарубежную командировку называли причиной неучастия бывшего министра в работе комиссии. Военный утверждает, что ранее Федоров также не смог прийти на заседание из-за пребывания в командировке за рубежом.

Именно повторение таких ситуаций и стало поводом для критики со стороны Сазонова. Он считает, что парламентская комиссия должна получить ответы на свои вопросы, а зарубежные поездки не должны лишать её возможности заслушать бывшего министра. «Сам себе командировку, парламенту — никаких объяснений. Вопрос только один: сколько еще зарубежных командировок понадобится бывшему министру обороны, прежде чем он ответит на вопросы народных депутатов?» — спрашивает Сазонов.

Что известно о компании

ООО «БЕРН АЙ ТИ» работает в сфере информационных технологий. По данным открытых реестров, предприятие было зарегистрировано летом 2025 года, а его основной вид деятельности — компьютерное программирование. Михаил Федоров владеет 25 % уставного капитала, ещё 75 % принадлежат другому учредителю.

В то же время само наличие доли в компании не объясняет всех обстоятельств оформления командировки. В сообщении Сазонова речь идет о решении от 3 ноября и информации из источников в Государственной пограничной службе. Отдельных документов, раскрывающих цель поездки, её программу и конкретные деловые мероприятия в Португалии, в приведённой им публикации нет.

Также важно различать факт владения долей в предприятии и оценку того, насколько корректно была оформлена командировка. Сама по себе связь Федорова с компанией еще не доказывает нарушение закона. Для таких выводов нужны документы и объяснения всех сторон.

На данный момент главный вопрос, поднятый Сазоновым, касается участия Федорова в работе парламентской комиссии. По словам военного, бывший министр уже неоднократно не приходил на её заседания, а теперь снова оказался за границей. Даст ли Федоров объяснения депутатам и прокомментирует ли обстоятельства оформления поездки в Португалию, должно стать ясно после его реакции на эти заявления. О поездке Федорова сообщил военный Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

Министр обороны Украины Евгений Хмара работает над следующими этапами реформы армейских контрактов, которые должны учесть замечания военнослужащих. Вместо так называемых «контрактов Федорова» могут ввести «контракты с пакетом преимуществ». В то же время вопрос о сроках службы и увольнении военных, воюющих с 2022 года, остается нерешенным.

Компания «Кальмиус», которую журналисты связывают с бизнес-окружением главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Ивана Федорова, получила государственные подряды на 2,14 млрд грн после его назначения на должность. По данным расследования «Наших денег», часть крупных заказов фирма получила без конкурса. Журналисты также обратили внимание на разницу в стоимости аналогичных работ в разных областях и на связи компании с другими предприятиями, фигурирующими в материалах правоохранительных органов.

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