Після призначення Федорова компанія Кальміус отримала контракти на 2,14 млрд грн

Компанія «Кальміус», яку журналісти пов’язують із бізнес-оточенням голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Івана Федорова, отримала державні підряди на 2,14 млрд грн після його призначення на посаду. За даними розслідування «Наших грошей», частину великих замовлень фірма отримала без конкуренції. Журналісти також звернули увагу на різницю у вартості схожих робіт у різних областях і на зв’язки компанії з іншими підприємствами, що фігурують у матеріалах правоохоронців.

Компанія «Кальміус» отримала державні контракти на 2,14 млрд грн після призначення Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Фірму пов’язують із мелітопольським бізнес-оточенням посадовця. За даними журналістів, за приблизно півтора року роботи «Кальміус» отримав через систему Prozorro державних підрядів на загальну суму близько 5,6 млрд грн. Із них 2,14 млрд грн припадає на контракти, укладені вже після призначення Федорова на нову посаду.

Розслідувачі звернули увагу на кілька великих замовлень компанії. Серед них — облаштування антидронового захисту над автомобільними дорогами в Запорізькій області та захист енергетичних об’єктів на Дніпропетровщині.

Підряд на захист доріг вартістю близько 1,1 млрд грн

Один із найбільших контрактів «Кальміус» отримав у Запорізькій області, яку Іван Федоров очолював до призначення головою Держвідновлення. Компанії доручили роботи з облаштування антидронового захисту над автомобільними дорогами. Очікувана вартість замовлення становила близько 1,1 млрд грн. За даними «Наших грошей», підряд компанія отримала без конкуренції. Проєкт передбачає встановлення металевих конструкцій, захисних сіток і розтяжок із металевого дроту. Такі споруди мають захищати дороги від атак безпілотників.

Водночас журналісти порівняли ціни на окремі роботи в Запорізькій та Харківській областях і виявили суттєві відмінності. Зокрема, встановлення металевих опор і монтаж захисної сітки в запорізькому контракті, за даними розслідування, коштують приблизно втричі дорожче, ніж аналогічні роботи на Харківщині. Облаштування металевих розтяжок обходиться приблизно в півтора раза дорожче.

Ці розбіжності привернули увагу журналістів до вартості робіт. Водночас сама різниця в цінах не доводить порушень: для повноцінного порівняння потрібно враховувати технічні вимоги, обсяг робіт, умови виконання та інші складові кошторису.

Два підряди на захист енергетичних об’єктів

Ще два великі замовлення «Кальміус» отримав у Дніпропетровській області. Вони стосуються захисту енергетичних об’єктів, а вартість кожного становить 515 млн грн. Як зазначають журналісти, ці проєкти реалізують у межах планів стійкості. Виконавців для таких робіт визначають без проведення відкритих торгів у системі Prozorro. Інформацію про контракти наразі приховали. Через це журналісти не змогли перевірити за відкритими даними, скільки коштують будівельні матеріали та окремі роботи в межах цих проєктів.

Отже, щодо цих замовлень можливості для незалежного порівняння цін обмежені. Водночас сам факт укладення контрактів без відкритих торгів не означає автоматично, що під час їхнього оформлення були порушення: для оцінки законності потрібно враховувати правила та умови конкретної процедури.

Компанію зареєстрували у 2025 році

«Кальміус» — відносно новий учасник будівельного ринку. За даними розслідування, компанію зареєстрували в Запоріжжі у 2025 році. Її власником зазначений Данило Сандирєв. Журналісти звернули увагу на те, як швидко підприємство почало отримувати державні замовлення. За їхніми даними, перший підряд через Prozorro компанія отримала вже приблизно через два тижні після реєстрації. Згодом вона регулярно отримувала нові замовлення в Запорізькій області.

Окрему увагу розслідувачі приділили зв’язкам «Кальміусу» з іншими підприємствами, які працюють у будівельній сфері та мають відношення до мелітопольського бізнесу.

Журналісти виявили зв’язок із компанією «Позитив»

За даними «Наших грошей», «Кальміус» пов’язаний із будівельною компанією «Позитив». До повномасштабного вторгнення Росії вона була зареєстрована в Мелітополі — місті, яке на той час очолював Іван Федоров.

Після призначення Федорова головою Запорізької обласної державної адміністрації компанія «Позитив» змінила місце реєстрації на Запоріжжя. Журналісти також звернули увагу на співпрацю «Кальміусу» з компанією «Морена СК». У неї «Кальміус» орендує будівельну техніку.

«Морена СК» фігурує в розслідуванні БЕБ

Компанія «Морена СК» згадується в матеріалах розслідування Бюро економічної безпеки щодо можливого розкрадання бюджетних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області. За версією правоохоронців, підприємство контролює колишній депутат Мелітопольської міської ради Сергій Біловол. У матеріалах справи його названо головним підозрюваним.

Важливо, що йдеться про версію слідства. Згадка компанії чи людини в матеріалах кримінального провадження сама по собі не означає доведеної вини. Так само наведені журналістами бізнес-зв’язки не є автоматичним доказом незаконності державних контрактів «Кальміусу».

Федорова призначили головою Держвідновлення у вересні

На початку вересня Кабінет Міністрів України звільнив трьох посадовців і призначив Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. До цього він очолював Запорізьку обласну військову адміністрацію. Після його призначення компанія «Кальміус», за даними розслідування «Наших грошей», отримала контракти на 2,14 млрд грн. Журналісти звернули увагу на великі замовлення, відмінності у вартості окремих робіт і зв’язки підприємства з іншими компаніями.

Водночас оприлюднені відомості самі по собі не доводять, що Іван Федоров впливав на розподіл підрядів або що під час укладання контрактів були порушення. Для таких висновків потрібні додаткові докази та позиції сторін, яких у наведеному матеріалі немає. Про це йдеться в розслідуванні видання «Наші гроші».

Петиція на сайті Верховної Ради України із закликом звернутися до президента щодо збереження Михайла Федорова на посаді міністра оборони не набрала необхідної кількості голосів для розгляду.

Читай нас у