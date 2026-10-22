После назначения Федорова компания «Кальмиус» получила контракты на сумму 2,14 млрд грн

Компания «Кальмиус», которую журналисты связывают с бизнес-окружением главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Ивана Федорова, получила государственные подряды на сумму 2,14 млрд грн после его назначения на эту должность. По данным расследования «Наших денег», часть крупных заказов фирма получила без конкурса. Журналисты также обратили внимание на разницу в стоимости аналогичных работ в разных областях и на связи компании с другими предприятиями, фигурирующими в материалах правоохранительных органов.

Компания «Кальмиус» получила государственные контракты на сумму 2,14 млрд грн после назначения Ивана Федорова главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Фирму связывают с мелитопольским бизнес-окружением чиновника. По данным журналистов, за примерно полтора года работы «Кальмиус» получил через систему Prozorro государственные подряды на общую сумму около 5,6 млрд грн. Из них 2,14 млрд грн приходится на контракты, заключенные уже после назначения Федорова на новую должность.

Расследователи обратили внимание на несколько крупных заказов компании. Среди них — обустройство антидроновой защиты над автомобильными дорогами в Запорожской области и защита энергетических объектов в Днепропетровской области.

Подряд на защиту дорог стоимостью около 1,1 млрд грн

Один из крупнейших контрактов «Кальмиус» получил в Запорожской области, которую Иван Федоров возглавлял до назначения главой Госвосстановления. Компании поручили работы по обустройству антидроновой защиты над автомобильными дорогами. Ожидаемая стоимость заказа составляла около 1,1 млрд грн. По данным «Наших денег», подряд компания получила без конкурса. Проект предусматривает установку металлических конструкций, защитных сеток и растяжек из металлической проволоки. Такие сооружения должны защищать дороги от атак беспилотников.

В то же время журналисты сравнили цены на отдельные работы в Запорожской и Харьковской областях и обнаружили существенные различия. В частности, установка металлических опор и монтаж защитной сетки в запорожском контракте, по данным расследования, обходятся примерно в три раза дороже, чем аналогичные работы в Харьковской области. Установка металлических растяжек обходится примерно в полтора раза дороже.

Эти расхождения привлекли внимание журналистов к стоимости работ. В то же время сама по себе разница в ценах не доказывает наличия нарушений: для полноценного сравнения необходимо учитывать технические требования, объем работ, условия выполнения и другие составляющие сметы.

Два подряда на защиту энергетических объектов

Еще два крупных заказа «Кальмиус» получил в Днепропетровской области. Они касаются защиты энергетических объектов, а стоимость каждого составляет 515 млн грн. Как отмечают журналисты, эти проекты реализуются в рамках планов устойчивости. Подрядчиков для таких работ определяют без проведения открытых торгов в системе Prozorro. Информация о контрактах пока не обнародована. Из-за этого журналисты не смогли проверить по открытым данным, сколько стоят строительные материалы и отдельные работы в рамках этих проектов.

Таким образом, в отношении этих заказов возможности для независимого сравнения цен ограничены. В то же время сам факт заключения контрактов без открытых торгов не означает автоматически, что при их оформлении были нарушения: для оценки законности необходимо учитывать правила и условия конкретной процедуры.

Компания была зарегистрирована в 2025 году

«Кальмиус» — относительно новый участник строительного рынка. По данным расследования, компания была зарегистрирована в Запорожье в 2025 году. Ее владельцем указан Даниил Сандирев. Журналисты обратили внимание на то, как быстро предприятие начало получать государственные заказы. По их данным, первый подряд через Prozorro компания получила уже примерно через две недели после регистрации. Впоследствии она регулярно получала новые заказы в Запорожской области.

Особое внимание расследователи уделили связям «Кальмиуса» с другими предприятиями, работающими в строительной сфере и имеющими отношение к мелитопольскому бизнесу.

Журналисты обнаружили связь с компанией «Позитив»

По данным «Наших денег», «Кальмиус» связан со строительной компанией «Позитив». До полномасштабного вторжения России она была зарегистрирована в Мелитополе — городе, который в то время возглавлял Иван Федоров.

После назначения Федорова главой Запорожской областной государственной администрации компания «Позитив» сменила место регистрации на Запорожье. Журналисты также обратили внимание на сотрудничество «Кальмиуса» с компанией «Морена СК». У неё «Кальмиус» арендует строительную технику.

«Морена СК» фигурирует в расследовании БЭБ

Компания «Морена СК» упоминается в материалах расследования Бюро экономической безопасности о возможном хищении бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в Запорожской области. По версии правоохранителей, предприятие контролирует бывший депутат Мелитопольского городского совета Сергей Беловол. В материалах дела он назван главным подозреваемым.

Важно отметить, что речь идет о версии следствия. Упоминание компании или человека в материалах уголовного производства само по себе не означает доказанной вины. Точно так же приведенные журналистами бизнес-связи не являются автоматическим доказательством незаконности государственных контрактов «Кальмиуса».

Федорова назначили главой Госагентства по восстановлению в сентябре

В начале сентября Кабинет Министров Украины уволил трех чиновников и назначил Ивана Федорова главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. До этого он возглавлял Запорожскую областную военную администрацию. После его назначения компания «Кальмиус», по данным расследования «Наших денег», получила контракты на 2,14 млрд грн. Журналисты обратили внимание на крупные заказы, различия в стоимости отдельных работ и связи предприятия с другими компаниями.

В то же время обнародованные сведения сами по себе не доказывают, что Иван Федоров влиял на распределение подрядов или что при заключении контрактов имели место нарушения. Для таких выводов необходимы дополнительные доказательства и позиции сторон, которых в приведенном материале нет. Об этом говорится в расследовании издания «Наши деньги».

Петиция на сайте Верховной Рады Украины с призывом обратиться к президенту по поводу сохранения Михаила Федорова на посту министра обороны не набрала необходимого количества голосов для рассмотрения.

Читай нас в