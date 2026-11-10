Федоров поїхав до Португалії замість засідання парламентської ТСК

Колишній міністр оборони Михайло Федоров, якого парламентська тимчасова слідча комісія неодноразово запрошувала для пояснень, вирушив у відрядження до Португалії. За інформацією, яку оприлюднив військовий Кирило Сазонов, підставою для виїзду стало відрядження, оформлене через ТОВ «БЕРН АЙ ТІ». Сам Федоров володіє 25% цієї компанії.

Інформацію про оформлення відрядження він отримав від джерел у Державній прикордонній службі України. Сазонов стверджує, що рішення про відрядження датоване 3 листопада. Його оформили через ТОВ «БЕРН АЙ ТІ» — компанію, одним зі співвласників якої є сам колишній міністр оборони. За наведеними ним даними, Федорову належить чверть статутного капіталу підприємства.

Ці відомості про власність компанії також відображені в даних сервісу Opendatabot. Згідно з ними, ТОВ «БЕРН АЙ ТІ» зареєстрували 30 червня 2025 року. Основний напрям його діяльності — комп’ютерне програмування. Частка Михайла Федорова становить 25%, решта 75% належать іншому співвласнику.

Сазонов звернув увагу саме на те, що документи для поїздки оформлювали через компанію, у якій Федоров має частку. Він назвав таку ситуацію зручною для колишнього посадовця, адже той може виїхати за кордон у межах відрядження, водночас не з’являючись на засідання парламентської комісії. «Виходить дуже зручна конструкція: власна компанія оформлює відрядження, а колишній міністр замість відповідей парламентській комісії збирається до Португалії», — заявив Сазонов.

Чому Федорова викликають на парламентську ТСК

Йдеться про тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, яка розглядає питання, пов’язані з діяльністю оборонного сектору та можливими зловживаннями. Федорова запрошували на її засідання, щоб він надав пояснення народним депутатам. За словами Сазонова, нинішня поїздка — не перший випадок, коли закордонне відрядження називали причиною неучасті колишнього міністра в роботі комісії. Військовий стверджує, що раніше Федоров також не зміг прийти на засідання через перебування у відрядженні за кордоном.

Саме повторення таких ситуацій і стало приводом для критики з боку Сазонова. Він вважає, що парламентська комісія має отримати відповіді на свої запитання, а закордонні поїздки не повинні залишати її без можливості заслухати колишнього міністра. «Сам собі відрядження, парламенту — жодних пояснень. Питання лише одне: скільки ще закордонних відряджень знадобиться колишньому міністру оборони, перш ніж він відповість на запитання народних депутатів?» — запитує Сазонов.

Що відомо про компанію

ТОВ «БЕРН АЙ ТІ» працює у сфері інформаційних технологій. За даними відкритих реєстрів, підприємство зареєстрували влітку 2025 року, а його основний вид діяльності — комп’ютерне програмування. Михайло Федоров володіє 25% статутного капіталу, ще 75% належать іншому засновнику.

Водночас сама наявність частки в компанії не пояснює всіх обставин оформлення відрядження. У повідомленні Сазонова йдеться про рішення від 3 листопада та інформацію від джерел у Державній прикордонній службі. Окремих документів, які б розкривали мету поїздки, її програму та конкретні ділові заходи в Португалії, у наведеній ним публікації немає.

Так само важливо розрізняти факт володіння часткою в підприємстві та оцінку того, наскільки коректно було оформлено відрядження. Сам по собі зв’язок Федорова з компанією ще не доводить порушення закону. Для таких висновків потрібні документи та пояснення всіх сторін.

Наразі головне питання, яке порушив Сазонов, стосується участі Федорова в роботі парламентської комісії. За словами військового, колишній міністр уже неодноразово не приходив на її засідання, а тепер знову опинився за кордоном. Чи надасть Федоров пояснення депутатам і чи прокоментує обставини оформлення поїздки до Португалії, має стати зрозуміло після його реакції на ці заяви. Про поїздку Федорова повідомив військовий Кирило Сазонов на своїй сторінці у Facebook.

Міністр оборони України Євгеній Хмара працює над наступними етапами реформи армійських контрактів, які мають врахувати зауваження військовослужбовців. Замість так званих «контрактів Федорова» можуть запровадити «контракти з пакетом переваг». Водночас питання термінів служби та звільнення військових, які воюють із 2022 року, залишається невирішеним.

Компанія «Кальміус», яку журналісти пов’язують із бізнес-оточенням голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Івана Федорова, отримала державні підряди на 2,14 млрд грн після його призначення на посаду. За даними розслідування «Наших грошей», частину великих замовлень фірма отримала без конкуренції. Журналісти також звернули увагу на різницю у вартості схожих робіт у різних областях і на зв’язки компанії з іншими підприємствами, що фігурують у матеріалах правоохоронців.

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