Пенсійні доплати для УБД і ветеранів у 2026 році: які суми передбачені

Учасники бойових дій та ветерани війни в Україні мають право на додаткові виплати до пенсії, а також можуть скористатися можливістю дострокового виходу на заслужений відпочинок. Розмір надбавок і пенсійних гарантій визначається законодавством та залежить від статусу людини.

Учасникам бойових дій (УБД) щомісяця нараховують надбавку в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році відповідний прожитковий мінімум становить 2 595 гривень. Таким чином, щомісячна доплата для учасників бойових дій сягає майже 650 гривень.

Окрім цього, ветеранам війни та людям з інвалідністю внаслідок війни передбачена цільова грошова допомога. Її розмір становить 40 гривень на місяць.

Окрема державна гарантія стосується мінімального пенсійного забезпечення захисників, які отримали інвалідність унаслідок війни. За інформацією Пенсійного фонду України, у 2026 році мінімальна пенсія для цієї категорії становить 6 197 гривень. Для порівняння, торік її розмір дорівнював 5 528 гривням.

Ветерани, які вже оформили пенсію, можуть знову долучитися до військової служби без припинення пенсійних виплат.

Якщо пенсіонер повертається до Збройних сил України за контрактом або під час мобілізації, нарахування пенсії продовжується.

Після завершення служби Пенсійний фонд України проводить перерахунок виплат. Під час цього враховують додатково набутий страховий стаж і вислугу років.

Для учасників бойових дій законодавством передбачена можливість дострокового виходу на пенсію за віком. Вимоги до віку та страхового стажу відрізняються для чоловіків і жінок.

Зокрема:

Чоловіки можуть оформити пенсію з 55 років , якщо мають щонайменше 25 років страхового стажу.

Жінки мають право вийти на пенсію з 50 років, за умови наявності не менше 20 років страхового стажу.

Щоб оформити пенсію з урахуванням передбачених законом доплат, учасникам бойових дій потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Для подання заяви необхідно підготувати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують страховий стаж;

посвідчення учасника бойових дій;

інші документи, які засвідчують участь у захисті України.

Наявність відповідного посвідчення та документів про страховий стаж є важливою умовою для оформлення пенсії й отримання передбачених законом пільг та надбавок.

Про це повідомляє закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Нагадаємо, Пенсійний фонд України виплачує щомісячну доплату жінкам, які народили та виховали п’ятьох або більше дітей. Однак кошти не нараховують автоматично: для отримання надбавки потрібно подати відповідну заяву та підтвердні документи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про поновлення додаткових виплат енергетикам і ремонтним бригадам, які працюють над відновленням об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених унаслідок російських атак.

Українцям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спростили процедуру підтвердження права на щомісячну пенсійну доплату в розмірі 2595 грн. Новий механізм дає змогу встановити, чи проживала людина на радіоактивно забрудненій території у 1986–1992 роках, навіть якщо документи, які це підтверджують, не збереглися.

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