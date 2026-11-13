Пенсионные доплаты для участников боевых действий и ветеранов в 2026 году: какие суммы предусмотрены

Участники боевых действий и ветераны войны в Украине имеют право на дополнительные выплаты к пенсии, а также могут воспользоваться возможностью досрочного выхода на заслуженный отдых. Размер надбавок и пенсионных гарантий определяется законодательством и зависит от статуса человека.

Участникам боевых действий (УБД) ежемесячно начисляется надбавка в размере 25 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году соответствующий прожиточный минимум составляет 2 595 гривен. Таким образом, ежемесячная доплата для участников боевых действий достигает почти 650 гривен.

Кроме того, ветеранам войны и людям с инвалидностью вследствие войны предусмотрена целевая денежная помощь. Ее размер составляет 40 гривен в месяц.

Отдельная государственная гарантия касается минимального пенсионного обеспечения защитников, получивших инвалидность в результате войны. По информации Пенсионного фонда Украины, в 2026 году минимальная пенсия для этой категории составляет 6 197 гривен. Для сравнения: в прошлом году ее размер составлял 5 528 гривен.

Ветераны, которые уже оформили пенсию, могут вновь поступить на военную службу без прекращения пенсионных выплат.

Если пенсионер возвращается в Вооруженные силы Украины по контракту или в ходе мобилизации, начисление пенсии продолжается.

По окончании службы Пенсионный фонд Украины проводит перерасчет выплат. При этом учитываются дополнительно приобретенный страховой стаж и выслуга лет.

Для участников боевых действий законодательством предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию по возрасту. Требования к возрасту и страховому стажу различаются для мужчин и женщин.

В частности:

Мужчины могут оформить пенсию с 55 лет , если имеют не менее 25 лет страхового стажа.

Женщины имеют право выйти на пенсию с 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Чтобы оформить пенсию с учетом предусмотренных законом надбавок, участникам боевых действий необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Для подачи заявления необходимо подготовить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие страховой стаж;

удостоверение участника боевых действий;

другие документы, подтверждающие участие в защите Украины.

Наличие соответствующего удостоверения и документов о страховом стаже является важным условием для оформления пенсии и получения предусмотренных законом льгот и надбавок.

Об этом говорится в законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Напомним, Пенсионный фонд Украины выплачивает ежемесячную доплату женщинам, родившим и воспитавшим пятерых или более детей. Однако средства не начисляются автоматически: для получения надбавки необходимо подать соответствующее заявление и подтверждающие документы.

Напомним, Кабинет министров принял решение о возобновлении дополнительных выплат энергетикам и ремонтным бригадам, работающим над восстановлением объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате российских атак.

Украинцам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, упростили процедуру подтверждения права на ежемесячную пенсионную доплату в размере 2595 грн. Новый механизм позволяет установить, проживала ли человек на радиоактивно загрязненной территории в 1986–1992 годах, даже если документы, подтверждающие это, не сохранились.

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