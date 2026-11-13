Пенсионные доплаты для участников боевых действий и ветеранов в 2026 году: какие суммы предусмотрены
Участники боевых действий и ветераны войны в Украине имеют право на дополнительные выплаты к пенсии, а также могут воспользоваться возможностью досрочного выхода на заслуженный отдых. Размер надбавок и пенсионных гарантий определяется законодательством и зависит от статуса человека.
Участникам боевых действий (УБД) ежемесячно начисляется надбавка в размере 25 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
В 2026 году соответствующий прожиточный минимум составляет 2 595 гривен. Таким образом, ежемесячная доплата для участников боевых действий достигает почти 650 гривен.
Кроме того, ветеранам войны и людям с инвалидностью вследствие войны предусмотрена целевая денежная помощь. Ее размер составляет 40 гривен в месяц.
Отдельная государственная гарантия касается минимального пенсионного обеспечения защитников, получивших инвалидность в результате войны. По информации Пенсионного фонда Украины, в 2026 году минимальная пенсия для этой категории составляет 6 197 гривен. Для сравнения: в прошлом году ее размер составлял 5 528 гривен.
Ветераны, которые уже оформили пенсию, могут вновь поступить на военную службу без прекращения пенсионных выплат.
Если пенсионер возвращается в Вооруженные силы Украины по контракту или в ходе мобилизации, начисление пенсии продолжается.
По окончании службы Пенсионный фонд Украины проводит перерасчет выплат. При этом учитываются дополнительно приобретенный страховой стаж и выслуга лет.
Для участников боевых действий законодательством предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию по возрасту. Требования к возрасту и страховому стажу различаются для мужчин и женщин.
В частности:
- Мужчины могут оформить пенсию с 55 лет, если имеют не менее 25 лет страхового стажа.
- Женщины имеют право выйти на пенсию с 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.
Чтобы оформить пенсию с учетом предусмотренных законом надбавок, участникам боевых действий необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Для подачи заявления необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие страховой стаж;
- удостоверение участника боевых действий;
- другие документы, подтверждающие участие в защите Украины.
Наличие соответствующего удостоверения и документов о страховом стаже является важным условием для оформления пенсии и получения предусмотренных законом льгот и надбавок.
Об этом говорится в законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Напомним, Пенсионный фонд Украины выплачивает ежемесячную доплату женщинам, родившим и воспитавшим пятерых или более детей. Однако средства не начисляются автоматически: для получения надбавки необходимо подать соответствующее заявление и подтверждающие документы.
Напомним, Кабинет министров принял решение о возобновлении дополнительных выплат энергетикам и ремонтным бригадам, работающим над восстановлением объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате российских атак.
Украинцам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, упростили процедуру подтверждения права на ежемесячную пенсионную доплату в размере 2595 грн. Новый механизм позволяет установить, проживала ли человек на радиоактивно загрязненной территории в 1986–1992 годах, даже если документы, подтверждающие это, не сохранились.