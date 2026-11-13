2026年针对参与反恐行动人员和退伍军人的养老金补贴：预计金额是多少

乌克兰的作战人员和战争退伍军人有权获得养老金外的额外补贴，还可以享受提前退休的待遇。补贴和养老金保障的金额由法律规定，并取决于个人的身份。

作战行动参与者每月可获得相当于丧失劳动能力人员最低生活保障标准25%的补贴。

2026年，相应的最低生活保障标准为2 595格里夫纳。因此，作战行动参与者的每月补贴金额接近650格里夫纳。

此外，战争退伍军人及因战争致残的人员还可获得专项现金补助，金额为每月40格里夫纳。

另一项国家保障措施涉及因战争致残的国防人员最低养老金保障。据乌克兰养老金基金信息，2026年该类人员的最低养老金为6 197格里夫纳。 相比之下，去年的金额为5,528格里夫纳。

已领取养老金的退伍军人可重新入伍服役，且养老金发放不会因此中断。

如果退休人员以合同制身份或在动员期间重返乌克兰武装部队，其养老金发放将持续进行。

服役结束后，乌克兰养老金基金会将重新核算养老金金额。在此过程中，将计入新增加的保险年限和服役年限。

对于参加过战斗行动的人员，法律规定了按年龄提前退休的可能性。男女在年龄和保险年限方面的要求有所不同。

具体而言：

男性 若拥有至少25年的参保 年限，可自55岁起申请领取养老金 。

女性只要拥有不少于20年的参保年限，就有权从50岁起退休。

为领取包含法律规定补贴的养老金，参战人员需向乌克兰养老金基金的任何服务中心提出申请。

提交申请时需准备以下文件：

护照；

个人识别码；

证明参保年限的文件；

战斗行动参与者证明；

其他证明参与保卫乌克兰的文件。

持有相应的证明及保险年限证明文件，是办理养老金以及获得法律规定的优惠和补贴的重要条件。

《关于战争退伍军人地位及其社会保护保障的法律》对此作了规定。

需要提醒的是，乌克兰养老基金向生育并抚养了五名或更多子女的女性发放每月补贴。但该款项不会自动发放：要获得该补贴，需提交相应申请及证明文件。

需要指出的是，乌克兰内阁已决定恢复向能源工作者和维修队伍发放额外补贴，这些人员正在致力于修复因俄罗斯袭击而受损的能源基础设施。

对于因切尔诺贝利核事故而受影响的乌克兰人，当局简化了确认其领取每月2595格里夫纳养老金补贴资格的程序。 新机制允许核实个人在1986年至1992年期间是否曾在受放射性污染的地区居住，即使相关证明文件已遗失。

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