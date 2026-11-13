Dodatki emerytalne dla osób, które brały udział w działaniach wojennych, oraz weteranów w 2026 roku: jakie kwoty są przewidziane

Uczestnicy działań wojennych i weterani wojenni na Ukrainie mają prawo do dodatkowych świadczeń do emerytury, a także mogą skorzystać z możliwości wcześniejszej emerytury. Wysokość dodatków i gwarancji emerytalnych jest określona przepisami i zależy od statusu danej osoby.

Uczestnikom działań wojennych (UDW) przysługuje comiesięczny dodatek w wysokości 25% minimalnego progu egzystencji dla osób, które utraciły zdolność do pracy.

W 2026 roku odpowiedni minimalny poziom życia wynosi 2 595 hrywien. W ten sposób miesięczna dopłata dla uczestników działań wojennych sięga prawie 650 hrywien.

Ponadto weteranom wojennym oraz osobom niepełnosprawnym w wyniku wojny przysługuje celowa pomoc pieniężna. Jej wysokość wynosi 40 hrywien miesięcznie.

Osobna gwarancja państwowa dotyczy minimalnego zabezpieczenia emerytalnego obrońców, którzy stali się niepełnosprawni w wyniku wojny. Według informacji Funduszu Emerytalnego Ukrainy w 2026 roku minimalna emerytura dla tej kategorii wynosi 6 197 hrywien. Dla porównania, w zeszłym roku wynosiła ona 5 528 hrywien.

Weterani, którzy już otrzymują emeryturę, mogą ponownie wstąpić do służby wojskowej bez wstrzymywania wypłat emerytury.

Jeśli emeryt powraca do Sił Zbrojnych Ukrainy na podstawie umowy lub w ramach mobilizacji, naliczanie emerytury jest kontynuowane.

Po zakończeniu służby Fundusz Emerytalny Ukrainy dokonuje ponownego obliczenia wysokości świadczeń. Uwzględnia się przy tym dodatkowo nabyty staż ubezpieczeniowy i staż służby.

Uczestnikom działań bojowych prawo przewiduje możliwość przedterminowego przejścia na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego. Wymagania dotyczące wieku i stażu ubezpieczeniowego różnią się dla mężczyzn i kobiet.

W szczególności:

Mężczyźni mogą ubiegać się o emeryturę od 55 roku życia , jeśli mają co najmniej 25 lat stażu ubezpieczeniowego.

Kobiety mają prawo przejść na emeryturę od 50 roku życia, pod warunkiem posiadania co najmniej 20 lat stażu ubezpieczeniowego.

Aby ubiegać się o emeryturę z uwzględnieniem przewidzianych przez prawo dodatków, uczestnicy działań wojennych muszą zwrócić się do dowolnego centrum obsługi Funduszu Emerytalnego Ukrainy.

W celu złożenia wniosku należy przygotować następujące dokumenty:

paszport;

numer identyfikacyjny;

dokumenty potwierdzające staż ubezpieczeniowy;

zaświadczenie o udziale w działaniach bojowych;

inne dokumenty potwierdzające udział w obronie Ukrainy.

Posiadanie odpowiedniego zaświadczenia oraz dokumentów potwierdzających staż ubezpieczeniowy stanowi istotny warunek uzyskania emerytury oraz przysługujących zgodnie z prawem ulg i dodatków.

Informuje o tym ustawa „O statusie weteranów wojennych oraz gwarancjach ich ochrony socjalnej”.

Przypominamy, że Fundusz Emerytalny Ukrainy wypłaca comiesięczny dodatek kobietom, które urodziły i wychowały pięcioro lub więcej dzieci. Środki te nie są jednak naliczane automatycznie: aby otrzymać dodatek, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające.

Przypomnijmy, że Rada Ministrów podjęła decyzję o wznowieniu dodatkowych wypłat dla pracowników sektora energetycznego i ekip remontowych, którzy pracują nad odbudową obiektów infrastruktury energetycznej uszkodzonych w wyniku rosyjskich ataków.

Ukraińcom, którzy ucierpieli w wyniku katastrofy w Czarnobylu, uproszczono procedurę potwierdzania prawa do comiesięcznego dodatku emerytalnego w wysokości 2595 hrywien. Nowy mechanizm pozwala ustalić, czy dana osoba mieszkała na terenie skażonym radioaktywnie w latach 1986–1992, nawet jeśli dokumenty to potwierdzające nie zachowały się.

Czytaj nas na