Kursy walut na 13 listopada 2026 r.: dolar wzrósł, euro i złoty straciły na wartości

Narodowy Bank Ukrainy opublikował oficjalne kursy walut obcych na piątek, 13 listopada 2026 roku. W porównaniu z poprzednim dniem roboczym, 12 listopada, dolar amerykański umocnił się, podczas gdy euro i polski złoty osłabiły się.

Regulator ustalił oficjalny kurs dolara na poziomie 45,38 UAH.

Organ regulacyjny ustalił oficjalny kurs dolara na poziomie 45,38 hrywny, euro – 50,33 hrywny, a polskiego złotego – 11,43 hrywny.

Informację tę podał NBU.

Narodowy Bank Ukrainy podniósł stopę rezerwową z 16% do 16,5% w związku z nasileniem presji cenowej i pogorszeniem się prognoz inflacyjnych.

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursami walut.

Bank Narodowy podniósł kurs dolara i umocnił hrywnę względem euro.

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