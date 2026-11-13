Курс валют на 13 листопада 2026 року: долар зріс, євро та злотий подешевшали

Національний банк України оприлюднив офіційні курси іноземних валют на п'ятницю, 13 листопада 2026 року. Порівняно з попереднім банківським днем, 12 листопада, американський долар зріс у ціні, тоді як євро та польський злотий продемонстрували зниження.

Офіційний курс долара регулятор встановив на рівні 45,38 грн.

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн, євро – 50,33 грн, польського злотого – 11,43 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Національний банк України підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% через посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Керована девальвація чи різкий обвал:чому НБУ відпускає гривню і що буде з курсом валют.

Нацбанк підвищив курс долара і зміцнив гривню до євро.

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