Курс валют на 13 листопада 2026 року: долар зріс, євро та злотий подешевшали
Національний банк України оприлюднив офіційні курси іноземних валют на п'ятницю, 13 листопада 2026 року. Порівняно з попереднім банківським днем, 12 листопада, американський долар зріс у ціні, тоді як євро та польський злотий продемонстрували зниження.
Офіційний курс долара регулятор встановив на рівні 45,38 грн.
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн, євро – 50,33 грн, польського злотого – 11,43 грн.
Про це повідомляє НБУ.
Національний банк України підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% через посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Керована девальвація чи різкий обвал:чому НБУ відпускає гривню і що буде з курсом валют.
Нацбанк підвищив курс долара і зміцнив гривню до євро.