Курс валют на 13 ноября 2026 года: доллар вырос, евро и злотый подешевели

Национальный банк Украины обнародовал официальные курсы иностранных валют на пятницу, 13 ноября 2026 года. По сравнению с предыдущим банковским днем, 12 ноября, американский доллар вырос в цене, тогда как евро и польский злотый продемонстрировали снижение.

Официальный курс доллара регулятор установил на уровне 45,38 грн.

Регулятор установил официальный курс доллара на уровне 45,38 грн, евро — 50,33 грн, польского злотого — 11,43 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 16% до 16,5% из-за усиления ценового давления и ухудшения инфляционных ожиданий.

Управляемая девальвация или резкий обвал: почему НБУ отпускает гривну и что будет с курсом валют.

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