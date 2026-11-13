Ukraina wznowiła ewakuację medyczną drogą lotniczą

W Ukrainie planuje się wznowienie ewakuacji medycznej pacjentów samolotami Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS). Rząd zatwierdził już procedurę organizacji takich przewozów, które umożliwią szybsze transportowanie pacjentów między szpitalami oraz za granicę, w szczególności do polskiego Rzeszowa.

Równolegle państwo przygotowuje lotniska do ewentualnego wznowienia cywilnego ruchu lotniczego. Czy loty medyczne mogą stać się początkiem szerszego powrotu lotnictwa i jakie warunki są niezbędne do wznowienia działalności ukraińskich przewoźników – o to UNN zapytało ekspertów.

„Pozwoli to znacznie skrócić czas transportu między szpitalami pacjentów wymagających pilnej specjalistycznej pomocy medycznej, a także przewozić Ukraińców na leczenie za granicę, w szczególności w ramach programu Medevac Ukraine. Na przykład obecnie podróż z Charkowa do centrum ewakuacyjnego w polskim Rzeszowie transportem lądowym może zająć 15–16 godzin. Samolotem trasę tę można pokonać w ciągu 2–3 godzin” – zaznaczył.

Nowa procedura przewiduje nie tylko transport pacjentów. Samolotami będą również przewożone narządy od dawców, zespoły medyczne oraz niezbędny sprzęt.

Koordynacją ewakuacji zajmie się Ukraińskie Naukowo-Praktyczne Centrum Pomocy Medycznej w Sytuacjach Nadzwyczajnych i Medycyny Katastrof przy Ministerstwie Zdrowia. Państwowa Służba Ratownicza zapewni samoloty i załogi z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa i pogodowych.

Oczekuje się, że nowy mechanizm zacznie funkcjonować do końca roku.

Wznowienie transportu medycznego ma przede wszystkim znaczenie medyczne. Jednocześnie proces ten rodzi pytania o możliwość stopniowego przywrócenia połączeń lotniczych na Ukrainie.

Państwo już przygotowuje infrastrukturę na taki scenariusz. Minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Mykoła Kałasznyk poinformował wcześniej, że w dwóch państwowych portach lotniczych przeprowadzana jest ocena ryzyka oraz przygotowywane są przestrzenie podziemne i schrony. Ponadto na zachodzie Ukrainy rozważa się możliwość wykorzystania obiektów komunalnych do pierwszych przewozów towarowych.

Ekspert lotniczy Dmytro Woronkow w komentarzu dla UNN podkreślił, że ewakuacja medyczna drogą lotniczą jest niezbędnym mechanizmem dla systemu opieki zdrowotnej i odpowiada praktyce wielu krajów.

Według niego organizacja takich lotów będzie wymagała znacznego przygotowania technicznego i organizacyjnego. W warunkach wojny nie da się zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transportu lotniczego, dlatego lotów medycznych nie należy bezpośrednio utożsamiać z otwarciem cywilnej przestrzeni powietrznej.

„Jeśli chodzi o perspektywę przywrócenia cywilnego ruchu lotniczego, to z pewnością doświadczenie w organizacji takich lotów będzie przydatne. Nie powiedziałbym, że jest to już bezpośredni krok w kierunku otwarcia lotnictwa cywilnego, ale stopniowo Ukraina będzie mogła oceniać własne możliwości, w szczególności to, na ile realistyczne jest wznowienie lotów w poszczególnych częściach przestrzeni powietrznej” – wyjaśnił ekspert.

Zdaniem Dmytro Voronkowa zachodnia Ukraina mogłaby stać się priorytetowym kierunkiem dla ewentualnego wznowienia lotów cywilnych.

„Jest to geograficznie najbardziej perspektywiczna część kraju dla takiego scenariusza. Wznowienie lotów na tym kierunku mogłoby być skuteczne i ekonomicznie uzasadnione. Myślę, że w przyszłości ten kierunek może się rozwijać, jednak wszystko będzie zależało od sytuacji bezpieczeństwa i rzeczywistych możliwości zapewnienia ochrony lotów” – stwierdził Dmytro Woronkow.

Ekspert wojskowy Bogdan Dolince również apeluje, by nie wiązać bezpośrednio wznowienia ewakuacji medycznej z przygotowaniami do przywrócenia komercyjnych przewozów lotniczych.

Według niego kluczowa różnica polega na statusie statków powietrznych i charakterze zadań. Ewakuację medyczną będzie realizować lotnictwo państwowe, a nie przewoźnicy komercyjni. W związku z tym wymagania, procedury i organizacja lotów będą się różnić.

„Nie łączyłbym bezpośrednio wznowienia ewakuacji medycznej z przygotowaniami do przywrócenia lotnictwa cywilnego. Przede wszystkim należy zrozumieć, że statki powietrzne wykorzystywane do takich zadań należą do tzw. lotnictwa państwowego. Nie są one częścią systemu cywilnych przewozów lotniczych, dlatego też wymagania, procedury i organizacja ich lotów różnią się” – zaznaczył Bogdan Dolince.

Jednocześnie rozwiązania wypracowane podczas transportów medycznych mogą okazać się przydatne dla dalszego rozwoju branży lotniczej.

„Z pewnością te rozwiązania, praktyczne doświadczenie i zasady współpracy, które zostaną wypracowane podczas organizacji ewakuacji medycznej drogą lotniczą, mogą w przyszłości stać się podstawą rozwoju innych kierunków lotniczych na Ukrainie” – dodał ekspert wojskowy.

W ten sposób loty medyczne nie stanowią bezpośrednio pierwszego etapu otwarcia przestrzeni powietrznej dla lotnictwa cywilnego, mogą jednak przyczynić się do przywrócenia potencjału lotniczego kraju. Wymaga to odpowiedniej organizacji, wyznaczenia tras i stref lotów, a także koordynacji z strukturami wojskowymi.

Wznowienie działalności lotniczej zależy nie tylko od bezpieczeństwa lotów i gotowości lotnisk. Istotną kwestią pozostaje to, kto dokładnie będzie mógł działać na rynku ukraińskim po otwarciu przestrzeni powietrznej.

Ukraińskie linie lotnicze, które po rozpoczęciu pełnej inwazji zostały zmuszone do przeniesienia działalności za granicę, powinny uzyskać możliwość powrotu na własny rynek i włączenia się w proces przywracania połączeń lotniczych.

Część krajowych przewoźników nadal działa za granicą, realizuje międzynarodowe kontrakty, utrzymuje flotę samolotów oraz wykwalifikowanych specjalistów.

Według danych przytoczonych w artykule UNN, w latach 2022–2025 przedsiębiorstwa branży lotniczej wpłaciły do budżetu państwa prawie 27 mld hrywien podatków i opłat. Ponadto międzynarodowa działalność linii lotniczych zapewnia napływ waluty do Ukrainy.

Aby przywrócić działalność ukraińskich przewoźników, nie wystarczy jedynie otworzyć lotniska i przestrzeń powietrzną. Państwo musi również rozwiązać szereg problemów, które nasiliły się w czasie wojny.

Wśród głównych wyzwań dla branży znajdują się:

wzrost kosztów obsługi technicznej statków powietrznych;

trudności z finansowaniem i ubezpieczeniem;

konieczność utrzymania międzynarodowej certyfikacji;

spory podatkowe, które stwarzają dodatkowe ryzyko dla przewoźników lotniczych.

Jednym z najpoważniejszych problemów pozostaje traktowanie opłat za użytkowanie samolotów i śmigłowców wynajmowanych od zagranicznych firm jako opłat licencyjnych.

Od 2024 roku organy podatkowe oraz Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego zaczęły traktować opłaty za wynajem statków powietrznych od nierezydentów jako opłaty licencyjne. Doprowadziło to do wszczęcia postępowań karnych wobec ukraińskich linii lotniczych.

Przedstawiciele branży uważają takie podejście za kontrowersyjne i podkreślają, że wynajem samolotu lub helikoptera oraz wypłata opłat licencyjnych mają odmienny charakter ekonomiczny i podlegają odmiennym regulacjom prawnym.

Dla przewoźników taka niepewność oznacza dodatkowe ryzyko prawne i finansowe właśnie w momencie, gdy muszą przygotowywać się do wznowienia działalności. Leasing jest bowiem powszechną metodą tworzenia floty lotniczej, a znaczna część statków powietrznych ukraińskich przedsiębiorstw jest eksploatowana na zasadach leasingu.

Ministerstwo Finansów pracuje już nad wypracowaniem jednolitego podejścia do opodatkowania opłat leasingowych na rzecz nierezydentów oraz nad przygotowaniem zbiorczej konsultacji podatkowej.

Dla rynku lotniczego ważne jest, aby kwestia ta została uregulowana w sposób jasny i spójny, a stosowanie przepisów nie stwarzało dodatkowych przeszkód w działalności przewoźników.

W związku z tym wznowienie ewakuacji lotniczo-medycznej stanie się ważnym krokiem dla systemu opieki zdrowotnej i pozwoli na dopracowanie mechanizmów współpracy między strukturami państwowymi. Jednak powrót lotnictwa cywilnego będzie wymagał odrębnych decyzji dotyczących bezpieczeństwa, infrastruktury, regulacji prawnych oraz warunków działalności ukraińskich linii lotniczych.

O wznowieniu ewakuacji medycznej drogą lotniczą poinformował premier Serhij Korecki.

Przypomnijmy, że Ukraina przygotowuje nowe misje humanitarne mające na celu ratowanie osób pozostających na tymczasowo okupowanych terytoriach. Do tych działań planuje się zaangażować amerykańskich partnerów, w szczególności zespół pierwszej damy USA Melanii Trump – poinformował rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec.

Wcześniej Lubinec zapowiedział kolejną ewakuację z Oleszok i okolicznych wsi.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszok.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby przeprowadzić misję humanitarną w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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