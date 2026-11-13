乌克兰已开始恢复航空医疗后送

乌克兰计划恢复利用国家紧急情况局（DSNS）的飞机进行患者航空医疗后送。政府已批准此类运输的组织程序，这将使患者能够在医院之间以及前往国外（特别是波兰的热舒夫）时得到更快的转运。

与此同时，国家正在为民用航空交通可能恢复做准备。医疗航班能否成为航空业全面复苏的开端？乌克兰航空公司恢复运营需要满足哪些条件？UNN就此采访了专家。

“这将大大缩短需要紧急专科医疗救助的患者在医院之间的转运时间，同时也能将乌克兰人送往国外接受治疗，特别是通过‘Medevac Ukraine’计划。 例如，目前从哈尔科夫到波兰杰舒夫的医疗撤离枢纽，陆路运输可能需要15至16小时。而乘坐飞机，这段路程仅需2至3小时，”他指出。

新规不仅涉及患者转运。飞机还将运送捐赠器官、医疗团队及必要设备。

撤离工作将由乌克兰卫生部下属的紧急医疗救助与灾难医学科研实践中心负责协调。国家紧急情况服务局将根据安全和天气条件提供飞机及机组人员。

预计该新机制将在今年年底前投入运行。

恢复航空医疗运输首先具有医疗意义。与此同时，这一进程也引发了关于乌克兰航空交通能否逐步恢复的问题。

政府已开始为这一情景筹备基础设施。恢复、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克此前曾表示，两座国家机场正在进行风险评估，并准备地下空间和避难所。 此外，乌克兰西部地区正在探讨利用市政设施开展首批货运运输的可能性。

航空专家德米特里·沃龙科夫在接受UNN采访时强调，航空医疗后送是医疗卫生系统必不可少的机制，也符合许多国家的惯例。

据他介绍，组织此类航班需要大量的技术和组织准备工作。在战争条件下，无法保证航空运输的绝对安全，因此不应将医疗航班直接等同于开放民用空域。

“至于恢复民用航空运输的前景，组织此类航班的经验无疑会有所裨益。 虽然不能说这已经是恢复民用航空的直接步骤，但乌克兰将能够逐步评估自身能力，特别是评估在特定空域恢复航班的现实可能性，”这位专家解释道。

德米特里·沃罗诺夫认为，乌克兰西部地区可能成为恢复民用航班的首要方向。

“从地理位置上看，这是该国最适合这种情景的地区。恢复该航线的航班既有效率，又符合经济效益。 我认为，未来这一航线有望得到发展，但一切都将取决于安全局势以及保障航班安全的实际能力，”德米特里·沃罗诺夫表示。

军事专家博格丹·多林采也呼吁，不要将恢复航空医疗后送与准备恢复商业航空运输直接挂钩。

据他介绍，关键区别在于飞机的性质和任务性质。医疗后送将由国家航空机构执行，而非商业承运人。因此，相关要求、程序和航班组织方式将有所不同。

“我不认为应该将恢复航空医疗后送与准备恢复民用航空直接联系起来。首先需要明白，参与此类任务的飞机属于所谓的‘国家航空’。 它们不属于民用航空运输体系的一部分，因此其飞行要求、程序和组织方式也各不相同，”博格丹·多林采指出。

与此同时，在医疗运输过程中积累的经验和解决方案，将有助于航空业的进一步发展。

“毫无疑问，在组织航空医疗后送过程中积累的解决方案、实践经验和协作规则，未来可成为乌克兰其他航空领域发展的基础，”这位军事专家补充道。

因此，医疗飞行虽不是开放民用空域的直接第一步，但可促进国家航空能力的恢复。为此，需要妥善的组织安排、确定航线和飞行区域，以及与军事机构的协调。

航空活动的恢复不仅取决于飞行安全与机场的准备情况。一个关键问题是：在开放领空后，究竟谁能够进入乌克兰市场开展业务。

那些在全面入侵开始后被迫将业务转移到国外的乌克兰航空公司，应有机会重返本国市场，并参与恢复航空运输。

部分国内航空公司仍在海外运营，履行国际合同，并保留着飞机和专业人才。

据乌克兰新闻网（UNN）报道，2022年至2025年间，航空业企业向国家预算缴纳了近270亿格里夫纳的税费。此外，航空公司的国际业务还为乌克兰带来了外汇收入。

要恢复乌克兰航空公司的运营，仅开放机场和领空还远远不够。国家还必须解决战争期间加剧的一系列问题。

该行业面临的主要挑战包括：

飞机维护成本上升；

融资和保险方面的困难；

维持国际认证的必要性；

税务争议，这给航空承运商带来了额外风险。

其中最棘手的问题之一，仍是将向外国公司租赁的飞机和直升机所支付的费用视为特许权使用费。

自2024年起，税务机关和经济安全局开始将向非居民支付的航空器租赁款项视为特许权使用费。这导致针对乌克兰航空公司的刑事诉讼被提起。

业界代表认为这种做法存在争议，并强调租赁飞机或直升机与支付特许权使用费在经济本质和法律监管方面存在差异。

对于航空公司而言，这种不确定性恰恰在它们需要为恢复运营做准备之际，带来了额外的法律和财务风险。毕竟，租赁是组建机队的一种常见方式，而乌克兰公司的大部分航空器都是通过租赁方式使用的。

财政部目前正在制定针对支付给非居民的租赁款项的统一征税方案，并准备发布一份综合性税务咨询意见。

对于航空市场而言，关键在于该问题应得到清晰且一致的解决，且法律的适用不应给航空公司的运营造成额外障碍。

因此，恢复航空医疗后送将成为医疗卫生体系的重要一步，并有助于完善政府各部门之间的协作机制。 然而，民用航空的恢复将需要就安全、基础设施、法律法规以及乌克兰航空公司的运营条件等作出具体决策。

总理谢尔盖·科雷茨基宣布了恢复航空医疗后送的消息。

需要指出的是，乌克兰正在筹划新的救援任务，以营救仍滞留在临时被占领土上的人员。人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，计划邀请美国合作伙伴参与此项工作，特别是美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的团队。

此前，卢比涅茨曾宣布将从奥列什基及周边村庄进行新一轮撤离。

需要指出的是，梅拉尼娅·特朗普对奥列什基居民成功撤离一事作出了回应。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨于10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民均已通过此次撤离行动离开，而对于那些留下来的人，已向其送达了人道主义援助。

乌克兰国防军在赫尔松州维持了停火状态，以便在奥列什基开展人道主义行动。然而，乌克兰武装部队总参谋部11月2日表示，俄军利用这一间隙巩固了自身阵地。

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