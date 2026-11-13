Украина приступила к возобновлению авиамедицинской эвакуации

В Украине планируют возобновить авиамедицинскую эвакуацию пациентов на воздушных судах ГСЧС. Правительство уже утвердило порядок организации таких перевозок, которые позволят быстрее доставлять пациентов между больницами и за границу, в частности в польский Жешув.

Параллельно государство готовит аэропорты к возможному возобновлению гражданского авиасообщения. Могут ли медицинские рейсы стать началом более широкого возвращения авиации и какие условия необходимы для возобновления работы украинских перевозчиков, УНН спросило у экспертов.

«Это позволит значительно сократить время транспортировки между больницами пациентов, нуждающихся в неотложной специализированной медицинской помощи, а также доставлять украинцев на лечение за границу, в частности в рамках программы Medevac Ukraine. Например, сейчас дорога из Харькова до эвакуационного хаба в польском Жешуве наземным транспортом может занять 15–16 часов. На воздушном судне этот путь можно преодолеть за 2–3 часа», — отметил он.

Новый порядок предусматривает не только перевозку пациентов. Воздушными судами также будут транспортироваться донорские органы, медицинские бригады и необходимое оборудование.

Координацию эвакуации будет осуществлять Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава. ГСЧС будет предоставлять воздушные суда и экипажи с учетом условий безопасности и погодных условий.

Ожидается, что новый механизм заработает до конца года.

Возобновление аромедических перевозок имеет прежде всего медицинское значение. В то же время этот процесс поднимает вопрос о возможности постепенного возобновления авиасообщения в Украине.

Государство уже готовит инфраструктуру к такому сценарию. Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник ранее сообщал, что в двух государственных аэропортах проводят оценку рисков и готовят подземные помещения и укрытия. Кроме того, на западе Украины рассматривают возможность использования коммунальных объектов для первых грузовых перевозок.

Авиационный эксперт Дмитрий Воронков в комментарии УНН подчеркнул, что авиамедицинская эвакуация является необходимым механизмом для системы здравоохранения и соответствует практике многих стран.

По его словам, организация таких полётов потребует значительной технической и организационной подготовки. В условиях войны невозможно гарантировать полную безопасность воздушных перевозок, поэтому медицинские рейсы не стоит напрямую отождествлять с открытием гражданского воздушного пространства.

«Что касается перспективы возобновления гражданского авиасообщения, то, безусловно, опыт организации таких полетов будет полезен. Не сказал бы, что это уже непосредственный шаг к открытию гражданской авиации, но постепенно Украина сможет оценивать собственные возможности, в частности то, насколько реально возобновлять полеты в отдельных частях воздушного пространства», — пояснил эксперт.

По мнению Дмитрия Воронкова, запад Украины мог бы стать приоритетным направлением для возможного возобновления гражданских полетов.

«Это географически наиболее перспективная часть страны для такого сценария. Возобновление полетов на этом направлении могло бы быть эффективным и экономически целесообразным. Думаю, что в будущем это направление может получить развитие, однако все будет зависеть от ситуации с безопасностью и реальных возможностей обеспечить защиту полетов», — заявил Дмитрий Воронков.

Военный эксперт Богдан Долинце также призывает не связывать непосредственно возобновление авиamedicинской эвакуации с подготовкой к возобновлению коммерческих авиаперевозок.

По его словам, ключевое отличие заключается в статусе воздушных судов и характере задач. Медицинскую эвакуацию будет осуществлять государственная авиация, а не коммерческие перевозчики. Соответственно, требования, процедуры и организация полётов будут отличаться.

«Я бы не стал напрямую связывать возобновление аэромедицинской эвакуации с подготовкой к возобновлению гражданской авиации. Прежде всего нужно понимать, что воздушные суда, задействованные в таких задачах, относятся к так называемой государственной авиации. Они не являются частью системы гражданских авиаперевозок, поэтому и требования, процедуры и организация их полетов отличаются», — отметил Богдан Долинце.

В то же время наработанные в ходе медицинских перевозок решения могут оказаться полезными для дальнейшего развития авиационной отрасли.

«Безусловно, те решения, практический опыт и правила взаимодействия, которые будут наработаны в ходе организации аэромедицинской эвакуации, в будущем могут стать основой для развития других авиационных направлений в Украине», — добавил военный эксперт.

Таким образом, медицинские полеты не являются непосредственным первым этапом открытия гражданского неба, однако могут способствовать восстановлению авиационных возможностей страны. Для этого необходимы надлежащая организация, определение маршрутов и зон полетов, а также координация с военными структурами.

Восстановление авиационной деятельности зависит не только от безопасности полётов и готовности аэропортов. Важным остаётся вопрос, кто именно сможет работать на украинском рынке после открытия воздушного пространства.

Украинские авиакомпании, которые после начала полномасштабного вторжения были вынуждены перенести свою деятельность за границу, должны получить возможность вернуться на собственный рынок и принять участие в восстановлении авиасообщения.

Часть отечественных перевозчиков продолжает работать за рубежом, выполнять международные контракты, сохранять воздушные суда и квалифицированных специалистов.

Согласно данным, приведенным в материале УНН, в течение 2022–2025 годов предприятия авиационной отрасли уплатили в государственный бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов. Кроме того, международная деятельность авиакомпаний обеспечивает поступление валюты в Украину.

Для возобновления работы украинских перевозчиков недостаточно просто открыть аэропорты и воздушное пространство. Государство должно также решить ряд проблем, обострившихся во время войны.

Среди основных вызовов для отрасли:

рост расходов на техническое обслуживание воздушных судов;

сложности с финансированием и страхованием;

необходимость поддерживать международную сертификацию;

налоговые противоречия, создающие дополнительные риски для авиаперевозчиков.

Одной из наиболее острых проблем остается трактовка платежей за пользование самолетами и вертолетами, арендованными у иностранных компаний, как роялти.

Начиная с 2024 года налоговые органы и Бюро экономической безопасности стали рассматривать платежи за аренду воздушных судов у нерезидентов как роялти. Это привело к возбуждению уголовных дел в отношении украинских авиакомпаний.

Представители отрасли считают такой подход спорным и подчеркивают, что аренда самолета или вертолета и выплата роялти имеют разную экономическую сущность и правовое регулирование.

Для перевозчиков такая неопределенность означает дополнительные юридические и финансовые риски именно тогда, когда им предстоит готовиться к возобновлению работы. Ведь лизинг является распространенным способом формирования авиапарка, а значительная часть воздушных судов украинских компаний находится в пользовании на условиях аренды.

Министерство финансов уже работает над формированием единого подхода к налогообложению лизинговых платежей в пользу нерезидентов и подготовкой обобщающей налоговой консультации.

Для авиационного рынка важно, чтобы этот вопрос был урегулирован понятно и последовательно, а применение законодательства не создавало дополнительных препятствий для работы перевозчиков.

Таким образом, возобновление авиамедицинской эвакуации станет важным шагом для системы здравоохранения и позволит отработать механизмы взаимодействия государственных структур. Однако возобновление деятельности гражданской авиации потребует принятия отдельных решений в отношении безопасности, инфраструктуры, правового регулирования и условий работы украинских авиакомпаний.

О возобновлении аэромедицинской эвакуации сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Напомним, Украина разрабатывает новые гуманитарные миссии для спасения людей, оставшихся на временно оккупированных территориях. К этой работе планируется привлечь американских партнеров, в частности команду первой леди США Мелании Трамп, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

До этого Лубинец анонсировал дополнительную эвакуацию из Олешек и окрестных сел.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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