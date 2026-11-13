Z publicznego dostępu usunięto 1399 oświadczeń, w których jako miejsce pracy wskazano Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Łącznie dokumenty te dotyczą co najmniej 1012 osób składających oświadczenia.

Według szacunków analityków najwięcej oświadczeń pracowników SBU usunięto z publicznego dostępu w 2023 roku — 384 dokumenty.

Dla porównania, w 2024 roku ukryto 224 oświadczenia, a w 2025 roku – 38.

Dynamika usuwania dokumentów w poprzednich latach wygląda następująco:

2016 r. — 32 oświadczenia;

2017 r. — 52;

2018 r. — 59;

2019 r. — 211;

2020 r. — 219;

2021 r. — 116;

2022 r. — 64;

2023 r. — 384;

2024 r. — 224;

2025 r. — 38.

Jednocześnie na pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przypada zaledwie 0,3% ogólnej liczby oświadczeń wycofanych z publicznego dostępu.

Ogółem w Ukrainie ukryto co najmniej 468,9 tys. takich dokumentów.

Mechanizm usuwania oświadczeń przewiduje zamknięcie ich dostępu publicznego ze względów bezpieczeństwa na czas trwania stanu wojennego. Inicjatorami takiej decyzji mogą być upoważnieni kierownicy organów państwowych.

Po otrzymaniu odpowiedniego wniosku NAZK technicznie usuwa dokumenty z publicznej części rejestru.

Świadczą o tym dane platformy „OpenDataBot”.

Wcześniej Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji wykryła nieprawdziwe informacje w oświadczeniu majątkowym byłego dyrektora „Berdyczówwodokanal” Illi Szamrowskiego.

Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) zakończyła pełną weryfikację oświadczenia majątkowego za rok 2024 byłej dyrektor Chmielnickiego Okręgowego Centrum Ekspertyz Medyczno-Społecznych Tetiany Krupy. W wyniku kontroli wykryto nieprawdziwe informacje na kwotę ponad 19,8 mln hrywien, a także oznaki bezprawnego wzbogacenia się na kwotę ponad 235,9 mln hrywien.

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