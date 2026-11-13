Из открытого доступа удалили более тысячи деклараций сотрудников СБУ

Из открытого доступа были удалены 1399 деклараций, в которых в качестве места работы указана Служба безопасности Украины. В целом эти документы касаются как минимум 1012 декларантов.

По подсчетам аналитиков, наибольшее количество деклараций сотрудников СБУ было удалено из открытого доступа в 2023 году — 384 документа.

Для сравнения: в 2024 году скрыли 224 декларации, а в 2025-м — 38.

Динамика изъятия документов за предыдущие годы выглядит следующим образом:

2016 год — 32 декларации;

2017 год — 52;

2018 год — 59;

2019 год — 211;

2020 год — 219;

2021 год — 116;

2022 год — 64;

2023 год — 384;

2024 год — 224;

2025 год — 38.

При этом на сотрудников Службы безопасности Украины приходится лишь 0,3% от общего количества деклараций, изъятых из открытого доступа.

Всего в Украине скрыли не менее 468,9 тыс. таких документов.

Механизм изъятия деклараций предусматривает их закрытие для публичного просмотра по соображениям безопасности на период военного положения. Инициировать такое решение могут уполномоченные руководители государственных органов.

После получения соответствующего представления НАЗК технически удаляет документы из публичной части реестра.

Об этом свидетельствуют данные платформы «Опендатабот».

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверные сведения в декларации бывшего директора «Бердичевводоканала» Ильи Шамровского.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) завершило полную проверку декларации за 2024 год бывшей руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. По результатам проверки были выявлены недостоверные сведения на сумму свыше 19,8 млн грн, а также признаки незаконного обогащения на сумму свыше 235,9 млн грн.

Читай нас в