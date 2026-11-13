共有1399份申报表因工作单位标注为乌克兰安全局而被从公开渠道移除。这些文件共涉及至少1012名申报人。

据分析师统计，2023年从公共渠道撤下的SBU员工申报表数量最多，达384份。

相比之下，2024年被隐藏的申报表有224份，2025年则为38份。

过去几年文件下架数量的变化趋势如下：

2016年——32份申报表；

2017年——52份；

2018年——59份；

2019年——211份；

2020年——219份；

2021年——116份；

2022年——64；

2023年——384；

2024年——224；

2025年——38份。

与此同时，乌克兰安全局工作人员提交的申报表仅占从公开渠道撤下的申报表总数的0.3%。

总体而言，乌克兰至少隐藏了46.89万份此类文件。

申报表撤除机制规定，出于安全考虑，在战时状态期间将这些申报表从公众查阅范围中移除。国家机关的授权负责人可发起此类决定。

在收到相关申请后，国家反腐败局（NAZK）会从登记册的公开部分技术性地移除相关文件。

OpenDataBot平台的数据证实了这一点。

此前，国家反腐败局在“贝尔迪切夫供水公司”前董事伊利亚·沙姆罗夫斯基的申报中发现了不实信息。

国家反腐败局（NAZK）已完成对赫梅利尼茨基州医疗和社会鉴定中心前负责人塔季扬娜·克鲁皮2024年申报表的全面核查。 审查结果显示，其申报中存在金额超过1980万格里夫纳的不实信息，以及涉及超过2.359亿格里夫纳非法敛财的迹象。

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