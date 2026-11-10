Mieszkańcy Kijowa i trzech innych miast zgłaszali tajemnicze, silne wstrząsy w nocy

W nocy z 9 na 10 listopada mieszkańcy Kijowa, Żytomierza, Dniepru i Winnicy skarżyli się na silne wibracje i głośne odgłosy przypominające wybuchy lub trzęsienie ziemi . Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia aktywności sejsmicznej, a przyczyny tego niezwykłego zjawiska są badane.

Informacje o niezwykłych wstrząsach i głośnych odgłosach przypominających wybuchy pojawiły się na kanałach monitorujących i lokalnych kanałach Telegramu po godz. 00:00 10 listopada czasu kijowskiego. W szczególności o takich zjawiskach informowali mieszkańcy rejonu Bucha w obwodzie kijowskim, miejscowości Hlewacha, Teremki i Borszczagówka, a także Żytomierza, Winnicy i Dniepru.

Jednocześnie w ciągu godziny poprzedzającej pojawienie się tych doniesień w obwodzie kijowskim nie odnotowano obecności wrogich celów powietrznych. Na kanałach monitorujących wysunięto przypuszczenie, że odgłosy, które ludzie odebrali jako wybuchy, mogły być związane z wstrząsami podziemnymi.

Najsilniejsze wstrząsy, według relacji naocznych świadków, odczuwano w obwodzie winnickim. Miejscowi mieszkańcy opowiadali, że budzili się z powodu drżenia domów, a przestraszone dzieci zaczynały płakać.

„Wstrząsy podziemne odczuwano w całym obwodzie winnickim, a wibracje obudziły nawet małe dzieci, które zaczęły płakać” – czytamy w jednej z relacji.

Niektórzy ludzie informowali również, że z powodu wibracji w ich domach same otwierały się drzwi, a sufit się osypywał. Część mieszkańców wymienionych miast nie zauważyła jednak żadnych niezwykłych zjawisk.

Na razie nie ma dokładnych informacji na temat przyczyn tych niezwykłych wstrząsów ani tego, czy doniesienia z różnych miejscowości mają wspólne źródło. Nie pojawiło się również oficjalne potwierdzenie trzęsienia ziemi.

Wcześniej w obwodzie poltawskim miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 3,2 w skali Richtera.

Wcześniej w Rumunii odnotowano silne trzęsienie ziemi, którego wstrząsy dotarły aż do Ukrainy.