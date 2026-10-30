На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,2

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У ніч на 30 жовтня в Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на території Мачухівської громади Полтавського району.

Землетрус стався о 02:14 за київським часом. Його осередок залягав на глибині близько 8 кілометрів.

За класифікацією, поштовхи такої магнітуди належать до ледь відчутних.

Інформації про руйнування будівель або постраждалих унаслідок землетрусу наразі немає.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Нагадаємо, у Тибеті у четвер, 22 жовтня 2026 року, стався землетрус магнітудою 7, повідомив Китайський центр мереж землетрусів (CENC). Епіцентр, за даними центру, розташовувався у високогірному повіті Нагчу, що розташований на півночі Тибету.

У Вануату скасували попередження про цунамі, оголошене після землетрусу магнітудою 6,9 біля узбережжя країни. Про це повідомив Тихоокеанський центр попередження про цунамі.

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