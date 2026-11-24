У ніч проти 24 листопада в Україні стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували у Чернівецькій області одразу після опівночі — о 00:09, повідомили експерти.

"24 листопада 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Чернівецькій області, магнітудою 1,4", - йдеться у повідомленні.

Підземні поштовхи сталися на глибині 7 км. Як зазначається, цей землетрус відноситься до невідчутних.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,2.

Нагадаємо, у Тибеті у четвер, 22 жовтня 2026 року, стався землетрус магнітудою 7, повідомив Китайський центр мереж землетрусів (CENC). Епіцентр, за даними центру, розташовувався у високогірному повіті Нагчу, що розташований на півночі Тибету.