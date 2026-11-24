В ночь на 24 ноября в Украине произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в Черновицкой области сразу после полуночи — в 00:09, сообщили эксперты.

«24 ноября 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Черновицкой области магнитудой 1,4», — говорится в сообщении.

Подземные толчки произошли на глубине 7 км. Как отмечается, это землетрясение относится к категории неощутимых.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Напомним, в Тибете в четверг, 22 октября 2026 года, произошло землетрясение магнитудой 7, сообщил Китайский центр сейсмических сетей (CENC). Эпицентр, по данным центра, находился в высокогорном уезде Нагчу, расположенном на севере Тибета.