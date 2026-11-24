W nocy z 23 na 24 listopada w Ukrainie miało miejsce trzęsienie ziemi. Podziemne wstrząsy odnotowano w obwodzie czerniowickim tuż po północy — o godz. 00:09, poinformowali eksperci.

„24 listopada 2026 r. Główny Ośrodek Kontroli Specjalnej zarejestrował trzęsienie ziemi w obwodzie czerniowickim o magnitudzie 1,4” – czytamy w komunikacie.

Wstrząsy miały miejsce na głębokości 7 km. Jak zaznaczono, trzęsienie to zalicza się do trzęsień niewyczuwalnych.

Informację tę przekazało Główne Centrum Kontroli Specjalnej.

W obwodzie poltawskim miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,2.

Przypomnijmy, że w Tybecie w czwartek, 22 października 2026 r., miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 7, poinformowało Chińskie Centrum Sieci Trzęsień Ziemi (CENC). Według danych centrum epicentrum znajdowało się w położonym wysoko w górach powiecie Nagqu, na północy Tybetu.