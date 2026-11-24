W państwowej aplikacji „Dія” w najbliższym czasie zostanie uruchomiona funkcja uwierzytelniania dla obcokrajowców. Będą oni mogli uzyskać ukraiński numer podatkowy i korzystać z usług publicznych bezpośrednio ze smartfona.

Według Kowali twórcy nadal rozbudowują funkcjonalność aplikacji rządowej i przygotowują szereg nowych możliwości. W szczególności planowane jest wprowadzenie cyfrowej karty rezydenta, anglojęzycznego interfejsu oraz całodobowego asystenta opartego na sztucznej inteligencji.

„Kontynuujemy rozbudowę głównej aplikacji państwowej i przenosimy jej funkcjonalność na poziom międzynarodowy. W najbliższym czasie w aplikacji „Diia” uruchomiona zostanie funkcja autoryzacji dla obcokrajowców. Zagraniczni użytkownicy będą mieli dostęp do niezbędnych ukraińskich usług bezpośrednio na swoim smartfonie” – ogłosiła Kowal.

Dodała, że pierwszym etapem będzie uruchomienie i rozwój specjalnego statusu e-rezydenta.

Dzięki nowym narzędziom cyfrowym obcokrajowcy będą mogli w całości online uzyskać ukraiński numer podatkowy. Nie będą musieli w tym celu osobiście odwiedzać urzędów państwowych ani przechodzić przez papierowe procedury biurokratyczne.

Oświadczyła to pierwsza zastępczyni ministra ds. transformacji cyfrowej Waleria Kowal.

Niedawno na portalu usług publicznych „Dія” uruchomiono możliwość składania online wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu „єЯсла”. Z usługi tej mogą skorzystać kobiety, które po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia powróciły do pracy w pełnym wymiarze godzin.

Niedawno w aplikacji mobilnej „Dія” pojawiła się nowa usługa dla weteranów. Użytkownicy mogą szybko zamówić wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Weteranów Wojennych za pośrednictwem nowej sekcji „Weteran Pro”.

W aplikacji „Dія” uruchomiono opcję składania wniosków online o zwolnienie z pracy na tymczasowo okupowanych terytoriach.

W aplikacji „Dija” uruchomiono agenta opartego na sztucznej inteligencji, umożliwiającego uzyskiwanie dokumentów i uiszczanie grzywien.

Przypomnijmy, że w aplikacji „Dii” zautomatyzowano przedłużanie umów o pracę.

W aplikacji „Dii” uruchomiono obsługę wypłat dla kobiet w ciąży oraz zasiłków na dziecko do ukończenia pierwszego roku życia.

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