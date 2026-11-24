国家应用程序“迪亚”将于近期开通针对外国公民的认证功能。届时，他们将能够直接通过智能手机获取乌克兰纳税人编号并使用公共服务。

据科瓦尔介绍，开发人员正在持续扩展该政府应用程序的功能，并准备推出一系列新功能。具体而言，计划推出数字居民卡、英文界面以及基于人工智能的全天候助手。

“我们正在持续扩展这款核心政府应用的规模，并将其功能提升至国际水平。 近期，‘Diia’将启用针对外国公民的认证功能。外国用户只需通过自己的智能手机，即可获取所需的乌克兰服务，”科瓦尔宣布道。

她进一步说明，第一阶段将是推出并发展电子居民的特殊身份。

借助新的数字工具，外国人将能够完全在线办理乌克兰纳税人识别号。为此，他们无需亲自前往政府机构，也无需经历繁琐的纸质行政手续。

数字转型部第一副部长瓦莱里娅·科瓦尔对此发表了声明。

近日，在政府服务门户“迪亚”（Diya）上，已开通通过“e-托儿所”计划在线申请补助的功能。该服务适用于孩子满一岁后重返全职工作的女性。

近期，“迪亚”移动应用中新增了一项面向退伍军人的服务。用户可通过新推出的“退伍军人Pro”栏目，快速申请获取《统一国家退伍军人登记册》的摘录。

“迪亚”应用还推出了在临时被占领土上在线办理离职手续的功能。

“迪亚”应用推出了用于办理文件和缴纳罚款的AI助手。

值得一提的是，“迪亚”已实现员工预订的自动续期功能。

“Dii”应用已开通孕妇津贴及一岁以下儿童补助金的申领服务。

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