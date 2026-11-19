0:00 / 0:00

На порталі державних послуг «Дія» запрацювала можливість онлайн-подання заяви на отримання допомоги за програмою «єЯсла». Скористатися послугою можуть жінки, які після досягнення дитиною одного року повернулися до роботи на повний робочий день.

«Відтепер жінки, які повернулися до роботи на повний робочий день після того, як дитині виповнився рік, можуть подати заяву на допомогу «єЯсла» онлайн – через портал Дія», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що 16 листопада розпочали бета-тестування нової послуги. До нього долучилися близько 200 жінок. Тестування завершилося успішно, тому тепер оформити допомогу онлайн можуть усі, хто відповідає умовам програми.

Водночас у Мінсоцполітики звернули увагу на особливості перевірки інформації про працевлаштування. Якщо жінка нещодавно повернулася на роботу, відповідні відомості можуть ще не відображатися в Реєстрі застрахованих осіб.

Це пов'язано з термінами подання звітності: роботодавці звітують за попередній місяць до 20 числа поточного місяця, а починаючи з 25 числа ці дані використовуються для автоматичної перевірки під час подання заяви на допомогу «єЯсла».

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України у Фейсбуці.

Нещодавно у мобільному застосунку «Дія» з’явилася нова послуга для ветеранів. Користувачі можуть швидко замовити витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни через новий розділ «Ветеран Pro».

У «Дії» запустили опцію онлайн-звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях.

У застосунку Дія запустили ШІ-агента для отримання документів і оплати штрафів.

Нагадаємо, в «Дії» автоматизували продовження бронювання працівників.

У Дії запустили оформлення виплат вагітним і допомоги на дитину до року.

Читай нас у