Na portalu usług publicznych „Dія” uruchomiono możliwość złożenia wniosku online o przyznanie pomocy w ramach programu „єЯсла”. Z usługi tej mogą skorzystać kobiety, które po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia powróciły do pracy w pełnym wymiarze godzin.

„Od teraz kobiety, które powróciły do pracy w pełnym wymiarze godzin po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia, mogą złożyć wniosek o pomoc w ramach programu „єЯсла” online – za pośrednictwem portalu „Дія” – czytamy w komunikacie.

W ministerstwie zaznaczono, że 16 listopada rozpoczęto testy beta nowej usługi. Wzięło w nich udział około 200 kobiet. Testy zakończyły się sukcesem, dlatego teraz o zasiłek online mogą ubiegać się wszystkie osoby spełniające warunki programu.

Jednocześnie w Ministerstwie Polityki Społecznej zwrócono uwagę na specyfikę weryfikacji informacji dotyczących zatrudnienia. Jeśli kobieta niedawno powróciła do pracy, odpowiednie dane mogą jeszcze nie figurować w Rejestrze osób ubezpieczonych.

Wynika to z terminów składania sprawozdań: pracodawcy składają sprawozdania za poprzedni miesiąc do 20. dnia bieżącego miesiąca, a od 25. dnia dane te są wykorzystywane do automatycznej weryfikacji podczas składania wniosku o zasiłek „єЯсла”.

Informację tę podało Ministerstwo Polityki Społecznej, Rodziny i Jedności Ukrainy na Facebooku.

Niedawno w aplikacji mobilnej „Dii” pojawiła się nowa usługa dla weteranów. Użytkownicy mogą szybko zamówić wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Weteranów Wojennych za pośrednictwem nowej sekcji „Weteran Pro”.

W aplikacji „Dija” uruchomiono opcję składania wniosków online o zwolnienie z pracy na tymczasowo okupowanych terytoriach.

W aplikacji „Dija” uruchomiono agenta opartego na sztucznej inteligencji, umożliwiającego uzyskiwanie dokumentów i uiszczanie grzywien.

Przypomnijmy, że w aplikacji „Dii” zautomatyzowano przedłużanie umów o pracę.

W aplikacji „Dii” uruchomiono obsługę wypłat dla kobiet w ciąży oraz zasiłków na dziecko do ukończenia pierwszego roku życia.

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