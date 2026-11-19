Ukraińscy i szwedzcy lekarze po raz pierwszy na Ukrainie przeprowadzili dwie operacje w ramach pilotażowego programu bezpłatnego protezowania osteointegracyjnego dla weteranów. Podczas zabiegów pacjentom wszczepiono specjalne implanty bezpośrednio w kości, co pozwoli na zamocowanie protez kończyn.

Dwie operacje przeprowadzili specjaliści ze Szpitala Obwodowego w Czerkasach we współpracy ze szwedzkimi kolegami. Pacjentami byli dwaj weterani, którzy stracili kończyny podczas wojny.

„Jako pierwszego zoperowano 40-letniego Oleksandra Tatarchuka. W lutym 2022 roku powrócił z Polski, aby stanąć w obronie Ukrainy. Już dwa tygodnie po rozpoczęciu służby odniósł ciężkie rany i stracił rękę. Później otrzymał protezę, jednak ze względu na wysoki poziom amputacji korzystanie z niej było utrudnione. Teraz Aleksandrowi wszczepiono specjalny implant w kość, do którego po okresie rekonwalescencji zostanie przymocowana proteza ręki” – zaznaczył Liaszko.

Kolejny zabieg przeprowadzono u 23-letniego weterana z obwodu kirowogradzkiego. Zainstalowano mu implant, do którego w przyszłości zostanie przymocowana proteza nogi.

Do końca tygodnia zaplanowano jeszcze trzy operacje.

„Protezowanie osteointegracyjne polega na zamocowaniu protezy bezpośrednio do implantu umieszczonego w kości, bez użycia tradycyjnej tulei. Metoda ta może stanowić alternatywę dla osób, które ze względu na specyfikę amputacji lub stan kikuta nie mogą w pełni korzystać ze zwykłej protezy” – poinformował Liaszko.

Jednocześnie, według szefa Ministerstwa Zdrowia, jest to zabieg chirurgiczny wykonywany wyłącznie ze wskazań medycznych. Decyzja podejmowana jest indywidualnie po kompleksowej ocenie specjalistów, w szczególności możliwości zastosowania innych rodzajów protetyki, potencjalnych zagrożeń oraz oczekiwanych wyników. Ostateczna decyzja należy do samej osoby.

We wrześniu rząd uruchomił dwuletni projekt pilotażowy, dzięki któremu protezowanie osteointegracyjne jest w całości finansowane przez państwo. Operację oraz dalszą rehabilitację pokrywa Narodowa Służba Zdrowia Ukrainy (NSZU). Na system stabilizacji kostnej dla każdego pacjenta przewidziano 1,2 mln hrywien. Wykonanie, dobór i konserwację samego proteza finansuje Fundusz Ochrony Socjalnej Osób Niepełnosprawnych.

Informację tę podał na Facebooku minister zdrowia Wiktor Liaszko.

W Kijowie uruchomiono bezpłatny program protetyczny dla osób poszkodowanych w wyniku wojny.

Rada Ministrów uruchomiła pilotażowy projekt dotyczący bezpłatnego protetyki stomatologicznej dla weteranów.

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