Украинские и шведские медики впервые в Украине провели две операции в рамках пилотной программы бесплатного остеоинтегративного протезирования ветеранов. В ходе операций пациентам установили специальные имплантаты непосредственно в кости, что позволит закрепить протезы конечностей.

Два вмешательства провели специалисты Черкасской областной больницы совместно со шведскими коллегами. Пациентами стали двое ветеранов, потерявших конечности во время войны.

«Первым прооперировали 40-летнего Александра Татарчука. В феврале 2022 года он вернулся из Польши, чтобы встать на защиту Украины. Уже через две недели после начала службы получил тяжелое ранение и лишился руки. Впоследствии он получил протез, однако из-за высокого уровня ампутации пользоваться им было сложно. Теперь Александру установили специальный имплантат в кость, к которому после периода восстановления будет крепиться протез руки», — отметил Ляшко.

Еще одно хирургическое вмешательство провели 23-летнему ветерану из Кировоградской области. Ему установили имплантат, к которому впоследствии прикрепят протез ноги.

До конца недели запланированы еще три операции.

«Остеоинтегративное протезирование предполагает крепление протеза непосредственно к имплантату, установленному в кость, без использования традиционной втулки. Такой метод может стать альтернативой для людей, которые из-за особенностей ампутации или состояния культе не могут полноценно пользоваться обычным протезом», — сообщил Ляшко.

В то же время, по словам главы Минздрава, это хирургическое вмешательство, которое проводится исключительно по медицинским показаниям. Решение принимается индивидуально после комплексной оценки специалистов, в частности возможности использования других видов протезирования, потенциальных рисков и ожидаемых результатов. Последнее слово — за самим человеком.

В сентябре правительство запустило двухлетний пилотный проект, благодаря которому остеоинтегративное протезирование полностью финансируется государством. Операцию и последующую реабилитацию оплачивает НСЗУ. На систему костной фиксации для каждого пациента предусмотрено 1,2 млн грн. Изготовление, подбор и обслуживание самого протеза финансирует Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщает в Facebook.

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