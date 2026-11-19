乌克兰和瑞典的医务人员在乌克兰首次在面向退伍军人的免费骨整合假体植入试点项目框架内完成了两台手术。在手术过程中，医生将特殊植入物直接植入患者骨骼中，这将有助于固定假肢。

这两台手术由切尔卡斯克州立医院的专家与瑞典同行共同完成。接受手术的两位患者都是在战争中失去肢体的退伍军人。

“首先接受手术的是40岁的亚历山大·塔塔尔丘克。2022年2月，他从波兰返回，投身乌克兰的保卫战。服役仅两周后，他就身受重伤并失去了一只手臂。 此后他虽获得了假肢，但由于截肢程度较深，使用起来十分困难。现在，医生在亚历山大的骨骼中植入了特殊植入体，经过一段时间的恢复期后，假肢将与该植入体连接”，利亚什科指出。

另一名来自基洛沃格勒州的23岁退伍军人也接受了手术。医生为他植入了植入体，日后将通过该植入体连接假肢。

本周末前还计划进行三台手术。

“骨整合假体技术是指将假体直接固定在植入骨骼中的植入体上，无需使用传统的套管。 对于因截肢特点或残肢状况无法充分使用普通假肢的人来说，这种方法可以作为一种替代方案，”利亚什科表示。

同时，据卫生部长称，这是一项仅在存在医学指征时才进行的外科手术。手术决定需经专家综合评估后个案决定，评估内容包括其他假肢方案的可行性、潜在风险及预期效果。 最终决定权在于患者本人。

今年9月，政府启动了一项为期两年的试点项目，通过该项目，骨整合假体植入手术的费用将由国家全额承担。 手术及后续康复费用由国家卫生服务局（NSZU）承担。每位患者的骨固定系统预算为120万格里夫纳。假体的制作、选配及维护费用则由残疾人社会保护基金承担。

卫生部长维克多·利亚什科在Facebook上发布了这一消息。

基辅已启动针对战争受害者的免费假体安装计划。

内阁启动了一项针对退伍军人的免费牙科假体安装试点项目。

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