У Дії запустили оформлення виплат вагітним і допомоги на дитину до року

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В Україні відтепер можна оформити через Дію виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, а також допомогу по догляду за дитиною до одного року.

Після подання заяви онлайн система передає дані до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає необхідну інформацію з державних реєстрів. Рішення перевіряє та погоджує працівник Пенсійного фонду.

Розмір допомоги для незастрахованих жінок у зв’язку з вагітністю та пологами становить 7 тис. грн щомісяця. Такий самий розмір передбачений для догляду за дитиною до року. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, виплата становить 10 500 грн на місяць.

Оформити допомогу також можна у сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах або через уповноважених представників територіальних громад.

Джерело: Сергій Корецький

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