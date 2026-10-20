Od teraz w Ukrainie można za pośrednictwem platformy „Dія” ubiegać się o świadczenia związane z ciążą i porodem, a także o zasiłek na opiekę nad dzieckiem do ukończenia pierwszego roku życia.

Po złożeniu wniosku online system przekazuje dane do Jednolitego Systemu Informacyjnego Sfery Społecznej, który automatycznie gromadzi niezbędne informacje z rejestrów państwowych. Decyzję weryfikuje i zatwierdza pracownik Funduszu Emerytalnego.

Wysokość zasiłku dla nieubezpieczonych kobiet z tytułu ciąży i porodu wynosi 7 tys. UAH miesięcznie. Taka sama kwota przysługuje na opiekę nad dzieckiem do ukończenia pierwszego roku życia. W przypadku rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością świadczenie wynosi 10 500 UAH miesięcznie.

O zasiłek można również ubiegać się w centrach obsługi Funduszu Emerytalnego, w centrach obsługi administracji publicznej (CNA) lub za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli gmin.

Źródło: Serhij Korecki

W aplikacji i na portalu „Dія” opracowywana jest nowa usługa, która pozwoli na składanie online zgłoszeń o rozpoczęciu budowy lub przebudowy domów prywatnych, ogrodowych i letniskowych o wysokości do dwóch kondygnacji (nie licząc poddasza), a także garaży i budynków gospodarczych.

W aplikacji „Dія” uruchomiono agenta opartego na sztucznej inteligencji, który umożliwia pobieranie dokumentów i uiszczanie grzywien.

Przypomnijmy, że w aplikacji „Dія” zautomatyzowano proces przedłużania rezerwacji pracowników.

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