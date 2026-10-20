W środę, 21 października, na terenie Ukrainy spodziewana jest pogoda pochmurna z przejaśnieniami. W zdecydowanej większości regionów nie wystąpią znaczące opady, jedynie w niektórych obwodach, z wyjątkiem zachodnich i południowo-zachodnich, możliwe są niewielkie opady deszczu.

Według danych Ukraińskiego Centrum Hydrometeorologicznego, w nocy i rano w Zakarpaciu, na Podkarpaciu, w południowej części kraju oraz w większości regionów centralnych spodziewana jest mgła, która pogorszy widoczność do 200–500 metrów (I poziom zagrożenia, „żółty”). Wiatr południowo-wschodni, wschodni, o prędkości 5–10 m/s, a w obwodach zachodnich możliwe jest jego wzmocnienie do 7–12 m/s.

Nocna temperatura powietrza wyniesie 6–11 °C (w Karpatach 0–5 °C). W ciągu dnia temperatura powietrza wzrośnie do 12–17 °C, a w Zakarpaciu i na południu kraju termometry wskażą 18–20 °C.W stolicy i obwodzie kijowskim jutro również utrzyma się sucha i umiarkowanie ciepła pogoda z temperaturą w ciągu dnia wynoszącą 13–15 °C.

Źródło: Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

Synoptycy ostrzegli Kijów i obwód kijowski przed niebezpieczną pogodą.

W części Oceanu Spokojnego na wschód od międzynarodowej linii zmiany daty odnotowano w niedzielę rekordowy wskaźnik skumulowanej energii cyklonów (ACE), uwzględniający prędkość wiatru i czas trwania burz. Poprzedni rekord, ustanowiony w 2018 roku, został przekroczony w strefie, gdzie powstają burze zdolne do przemieszczania się w kierunku Hawajów, Meksyku i zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

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