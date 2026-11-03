Rodzice 14-letniego nastolatka, który brał udział w incydencie na terenie obiektu Gwardii Narodowej Ukrainy w miejscowości Petropawliwska Borszczagówka w obwodzie kijowskim, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej, o ile w działaniach nieletniego nie stwierdzi się znamion przestępstwa.

Informację tę przekazał podczas briefingu minister spraw wewnętrznych Iwan Wyhivskyi, zaznaczając, że sytuacja znajduje się pod ścisłą obserwacją władz państwowych.

Z kolei dowódca Gwardii Narodowej Oleksandr Pivnenko zaprzeczył informacjom o użyciu siły wobec nastolatka przez żołnierzy. Według niego chłopiec samodzielnie wspiął się na drzewo i spadł, po czym żołnierze zaprowadzili go do pomieszczenia, aby chronić go przed działaniami protestujących, udzielili niezbędnej pomocy medycznej, a następnie go wypuścili.

Źródło: Ukrinform.

Jednocześnie materiały filmowe przedstawiające nastolatka w stanie szoku były aktywnie rozpowszechniane przez rosyjskie serwisy propagandowe, które oskarżały ukraińskich żołnierzy o znęcanie się. Później pojawiły się nagrania wideo, które obalają fałszywe informacje wroga: widać na nich, że nieletni brał udział w protestach, groził policji i sam spadł podczas tego zdarzenia.

Szef Biura Prezydenta, Kirilo Budanow, oświadczył, że osoby, które zainicjowały wydarzenia w Petropawliwskiej Borszczagowce, zostaną zidentyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności. Według jego słów, obiektywne śledztwo zostało już wszczęte przez Prokuraturę Generalną i odpowiednie organy ścigania.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec skierował zapytania do organów ścigania w związku z incydentem w Petropawliwskiej Borszczagowce. Rzecznik Praw Człowieka domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, sprawdzenia podstaw prawnych przebywania żołnierzy i przedstawicieli Gwardii Narodowej w budynku oraz oceny działań wszystkich osób zaangażowanych.

W punkcie dyslokacji jednostki wojskowej w Petropawłowskiej Borszczagowce przebywali żołnierze, którzy brali udział w obronie Mariupola i Azowstali, przeżyli rosyjską niewolę i powrócili do służby. Poinformowała o tym wojskowa rzeczniczka praw obywatelskich Olga Reshetylova.

Osoby, których bezprawne działania zostaną ustalone, muszą ponieść za nie odpowiedzialność zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo – zaznaczyła.

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