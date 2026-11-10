Marianna Budanowa po raz pierwszy opowiedziała o skutkach zatrucia oraz o swoich relacjach z Kiryłem Budanowem

Żona szefa Biura Prezydenta Ukrainy i byłego szefa Głównego Wywiadu Wojskowego (GUR) Kirilla Budanowa, psycholog Marianna Budanowa, po raz pierwszy publicznie skomentowała skutki swojego otrucia. Kobieta przyznała, że nadal odczuwa pewne problemy zdrowotne, jednak nie ujawniła szczegółów.

Ponadto Marianna Budanowa opowiedziała o wspólnym spędzaniu czasu z mężem, jego umiejętnościach kulinarnych oraz wyjaśniła, w jaki sposób małżonkom udaje się unikać konfliktów.

Mówiła o tym w nowym odcinku programu „TUR z gwiazdami”, odpowiadając na pytania dotyczące specyfiki życia z Kiryłem Budanowem.

Według Marianny od momentu ich poznania minęło sporo czasu, a w tym okresie oboje znacznie rozwinęli się zawodowo. Jednocześnie małżonkowie nadal wspierają się nawzajem i starają się znaleźć okazje do wspólnego wypoczynku nawet przy napiętych harmonogramach pracy.

„Wiecie, zawsze wspominam, kiedy się poznaliśmy – on miał wtedy stopień kapitana. Od tamtej pory minęło bardzo dużo czasu, jeśli chodzi o nasz rozwój zawodowy... Mówię „naszym”, bo razem kroczymy przez życie, wspierając się nawzajem i znajdując czas, bo na ważne sprawy zawsze staramy się poświęcić nieco więcej czasu. Staramy się znaleźć w naszych napiętych harmonogramach wolne godziny, aby spędzać je razem, zajmując się codziennymi sprawami, oglądając filmy, gdy nadarza się taka okazja, jedząc wspólną kolację i tak dalej” – opowiedziała.

Psycholog zdradziła również, kto w ich rodzinie częściej zajmuje się gotowaniem. Jak twierdzi, Kirilo Budanow bardzo lubi gotować, jednak ona sama również czerpie z tego przyjemność.

„Bywa różnie. Kirill Oleksijowicz bardzo lubi gotować. Nie zawsze daję mu taką możliwość, bo sama to lubię. To dla mnie swego rodzaju terapia po ciężkim dniu pracy” – zauważyła Marianna.

Marianna Budanowa zapewniła, że w ich związku praktycznie nie dochodzi do poważnych kłótni. Wyjaśniła to między innymi swoim zawodem psychologa oraz wzajemnym zrozumieniem charakterów i potrzeb drugiej osoby.

„Takich kłótni nie ma, ponieważ jestem psychologiem i rozumiem, jak można omijać ostre zakręty. Przez te wszystkie lata wspólnego życia mój mąż również rozumie mnie, mój temperament, mój charakter, a my staramy się dostosowywać do potrzeb drugiej osoby i wychodzić jej naprzeciw – to jest najważniejsze. Jeśli kochasz kogoś, starasz się sprawić mu przyjemność i wyjść mu naprzeciw w sposób, który będzie zrozumiały właśnie dla tej osoby” – podkreśliła.

Jednocześnie kobieta przyznała, że życie u boku męża wykonującego niebezpieczny zawód ma swoje specyficzne cechy. Według niej w rodzinie oficerów nawet poczucie strachu z czasem ulega zmianie.

„Ponieważ jesteśmy rodziną oficerów, chcę powiedzieć, że poczucie strachu jest zniekształcone. W rzeczywistości nie należy brać z nas przykładu, to wyjątkowe emocje, których nie życzyłabym nikomu” – krótko wyjaśniła Marianna.

Osobno żona Kirila Budanowa po raz pierwszy skomentowała stan swojego zdrowia po zatruciu, do którego doszło trzy lata temu. Jak twierdzi, skutki nadal dają o sobie znać, jednak nie chciała opowiadać, jakie dokładnie problemy pozostały.

Marianna podziękowała ukraińskim lekarzom, którzy pomogli jej wrócić do zdrowia po tym, co przeszła.

„Nie będę wchodzić w szczegóły, ale pewne niuanse nadal pozostają. Dzięki Bogu to właśnie ukraińscy lekarze wyleczyli mnie i postawili na nogi, za co jestem im niezmiernie wdzięczna. Do dziś ściśle współpracujemy z nimi w tej życiowej podróży” – zauważyła żona Budanowa.

Niedawno Marianna Budanowa, żona Kirilla Budanowa, otrzymała dyplom Szkoły Architektury Strategicznej przy Kijowsko-Mogiliańskiej Szkole Biznesu. Ukończyła dziesiątą, jubileuszową edycję programu, który skupia przedstawicieli administracji państwowej, biznesu oraz innych ważnych dla społeczeństwa dziedzin. Na uroczystości wręczenia dyplomów obecni byli sam Kirill Budanow, a także ambasador Szwecji na Ukrainie Martin Oberg.

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