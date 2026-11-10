玛丽安娜·布达诺娃首次谈及中毒事件的后果以及与基里尔·布达诺夫的关系

乌克兰总统办公室主任、前总参谋部情报总局局长基里尔·布达诺夫的妻子、心理学家玛丽安娜·布达诺夫首次公开谈及自己中毒事件的后果。 她坦言至今仍存在某些健康问题，但未透露具体细节。

此外，玛丽安娜·布达诺娃还谈到了与丈夫的共同休闲时光、他的烹饪才能，并解释了这对夫妇是如何避免冲突的。

她在最新一期的《与明星同游》节目中谈及此事，回答了关于与基里尔·布达诺夫共同生活的特点的问题。

据玛丽安娜介绍，自两人相识以来已过去相当长的时间，在此期间，两人在职业发展上都取得了长足进步。与此同时，夫妇俩始终相互支持，即使在繁忙的工作日程中，也努力寻找机会共同放松。

“你知道吗，我总是想起我们初次相遇时，他当时还是上尉，从那时起已经过去了很长时间，就我们职业发展的历程而言…… 我说‘我们的’，是因为我们携手共度人生，互相支持，并努力挤出时间，因为对于重要的事情，我们总是尽量多花一点时间。 我们努力在繁忙的日程中挤出空闲时间，一起处理日常琐事、看电影，只要有机会，还会一起吃晚饭等等，”她说道。

这位心理学家还透露了他们家里通常由谁负责做饭。据她介绍，基里尔·布达诺夫非常喜欢下厨，不过她自己也乐在其中。

“情况各不相同。基里尔·奥列克西耶维奇非常喜欢做饭。但我并不总是给他这个机会，因为我自己也喜欢。对我来说，这是一种在辛苦工作一天后的疗愈方式，”玛丽安娜指出。

玛丽安娜·布达诺娃表示，他们的关系中几乎不会发生严重的争吵。她特别将此归因于自己作为心理学家的职业背景，以及双方对彼此性格和需求的相互理解。

“之所以没有那种争吵，是因为我是心理学家，懂得如何避开尖锐的冲突点。 这些年来共同生活，我的丈夫也理解我、我的脾气和性格，我们努力适应彼此的需求并互相体谅——这是最重要的。 “如果你爱一个人，就会努力让他开心，并以他能理解的方式主动迎合对方，”她强调道。

与此同时，这位女士坦言，与从事高危职业的丈夫共同生活确实有其特殊之处。据她介绍，在军官家庭中，就连恐惧感也会随着时间的推移而发生变化。

“既然我们是军官家庭，我想说，那种恐惧感已经变得扭曲了。实际上，大家不必效仿我们，这些是独特的感受，我不希望任何人经历这些，”玛丽安娜简要地解释道。

此外，基里尔·布达诺夫的妻子首次谈及三年前中毒事件后自己的健康状况。她表示，中毒的后遗症至今仍有所显现，但她并未具体说明还存在哪些健康问题。

玛丽安娜向帮助她从那段经历中恢复过来的乌克兰医务人员表示了感谢。

“我不会深入细节，但至今仍有些细微的不适。 感谢上帝，正是乌克兰的医生们救治了我，让我重新站了起来，我对此感激不尽。至今，我们仍与他们在这段人生旅途中紧密相伴，”布达诺夫的妻子说道。

近日，基里尔·布达诺夫的妻子玛丽安娜·布达诺娃获得了基辅-莫吉利亚商学院战略建筑师学院的毕业证书。 她完成了该项目的第十届（周年纪念）招生班，该项目汇聚了来自政府管理、商界以及其他对社会重要领域的代表。基里尔·布达诺夫本人以及瑞典驻乌克兰大使马丁·奥伯格均出席了毕业典礼。

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