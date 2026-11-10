Марианна Буданова впервые рассказала о последствиях отравления и отношениях с Кириллом Будановым

Супруга главы Офиса президента Украины и бывшего руководителя ГУР Кирилла Буданова, психолог Марианна Буданова впервые публично прокомментировала последствия своего отравления. Женщина призналась, что до сих пор испытывает определенные проблемы со здоровьем, однако не стала раскрывать подробностей.

Кроме того, Марианна Буданова рассказала о совместном досуге с мужем, его кулинарных способностях и объяснила, как супругам удается избегать конфликтов.

Об этом она говорила в новом выпуске программы «ТУР со звездами», отвечая на вопрос об особенностях жизни с Кириллом Будановым.

По словам Марианны, с момента их знакомства прошло немало времени, и за этот период оба значительно продвинулись в профессиональной деятельности. В то же время супруги продолжают поддерживать друг друга и стараются находить возможности для совместного отдыха даже при напряженных рабочих графиках.

«Знаете, я всегда вспоминаю, как мы познакомились: он тогда был в звании капитана, с тех пор прошло очень много времени, особенно с точки зрения нашего профессионального роста... Говорю «нашему», потому что мы идём по жизни вместе, поддерживая друг друга и находя время, ведь важным вещам мы всегда стараемся уделить чуть больше времени. Стараемся находить в наших загруженных графиках свободные часы, чтобы провести время вместе, занимаясь повседневными делами, просматривая фильмы, когда есть такая возможность, ужиная вместе и так далее», — рассказала она.

Также психолог поделилась, кто в их семье чаще отвечает за приготовление еды. По её словам, Кирилл Буданов очень любит готовить, однако она сама также получает удовольствие от этого занятия.

«По-разному бывает. Кирилл Алексеевич очень любит готовить. Я не всегда даю ему такую возможность, потому что сама люблю. Это для меня своего рода терапия после тяжелого рабочего дня», – отметила Марианна.

Марианна Буданова заверила, что серьёзных ссор в их отношениях практически не бывает. Она объяснила это, в частности, своей профессией психолога и взаимным пониманием характеров и потребностей друг друга.

«Как таковых ссор не бывает, потому что я психолог и понимаю, как можно обходить острые углы. За все эти годы совместной жизни мой муж также понимает меня, мой темперамент, мой характер, и мы стараемся подстраиваться под пожелания друг друга и идти навстречу – это самое важное. Если ты любишь человека, ты стараешься доставить ему удовольствие и идти навстречу так, как это будет понятно именно этому человеку», — подчеркнула она.

В то же время женщина призналась, что жизнь рядом с мужем, у которого опасная профессия, имеет свои особенности. По её словам, в семье офицеров даже чувство страха со временем меняется.

«Поскольку мы семья офицеров, хочу сказать, что ощущение страха искажено. На самом деле не стоит брать с нас пример, это уникальные эмоции, которые я не желаю пережить никому», – кратко пояснила Марианна.

Отдельно супруга Кирилла Буданова впервые прокомментировала состояние своего здоровья после отравления, произошедшего три года назад. По её словам, последствия до сих пор дают о себе знать, однако рассказывать, какие именно проблемы остались, она не стала.

Марианна поблагодарила украинских медиков, которые помогли ей восстановиться после пережитого.

«Не буду вдаваться в подробности, но до сих пор есть нюансы. Слава Богу, именно украинские врачи вылечили меня и поставили на ноги, и я им безмерно благодарна. И до сих пор мы тесно сотрудничаем с ними», — отметила супруга Буданова.

Недавно Марианна Буданова, супруга Кирилла Буданова, получила диплом Школы стратегического архитектора Киево-Могилянской бизнес-школы. Она окончила десятый, юбилейный набор программы, которая объединяет представителей государственного управления, бизнеса и других важных для общества сфер. На церемонии вручения дипломов присутствовали и сам Кирилл Буданов, а также посол Швеции в Украине Мартин Оберг.

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