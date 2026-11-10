W Ukrainie proponuje się wprowadzenie zakazu aborcji na każdym etapie ciąży

Do Rady Ministrów Ukrainy wpłynęła petycja z propozycją wprowadzenia zakazu przerywania ciąży wyłącznie na życzenie kobiety, niezależnie od jej etapu. Jednocześnie autorzy inicjatywy proponują utrzymanie wyjątków wynikających ze wskazań medycznych, a także przewidzenie odrębnych warunków dla kobiet, które padły ofiarą gwałtu.

Obowiązujące przepisy zezwalają na przerwanie ciąży na żądanie kobiety we wczesnym okresie ciąży. Zakazanie przerywania ciąży na żądanie kobiety na każdym etapie, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątków medycznych oraz odrębnych warunków w przypadkach gwałtu — taką zmianę ustawodawstwa proponuje się wprowadzić na Ukrainie. Autor petycji domaga się przeglądu obowiązujących przepisów i przygotowania odpowiedniego projektu ustawy.

Do Rady Ministrów zwrócono się z żądaniem zakazania sztucznego przerywania ciąży wyłącznie na życzenie kobiety, niezależnie od jej etapu. Autor petycji zwraca się do rządu o zainicjowanie prac nad odpowiednim projektem ustawy i przedłożenie go do rozpatrzenia przez Radę Najwyższą.

W petycji zaznaczono, że na stronie internetowej poświęconej petycjom elektronicznym Rady Ministrów zarejestrowano już inicjatywę na ten temat — nr 41/005895-24ep. Jednocześnie autor uważa, że nie obejmuje ona wszystkich aspektów prawnych tej kwestii.

Swoje stanowisko uzasadnia on postanowieniami art. 3 i 27 Konstytucji Ukrainy, które dotyczą uznania życia za najwyższą wartość społeczną oraz prawa człowieka do życia.

Dlaczego 12 tygodni stało się jednym z głównych argumentów

W petycji autor podważa naukowe i prawne uzasadnienie obowiązującego terminu, do którego dozwolone jest przerwanie ciąży na życzenie kobiety. Twierdzi on, że granica 12 tygodni wywodzi się z radzieckiego ustawodawstwa z 1955 roku, a nie została ustanowiona przez Konstytucję Ukrainy ani na podstawie wyników badań naukowych.

Jego zdaniem nauka bada rozwój organizmu, kształtowanie się narządów, mózgu i układu nerwowego, ale nie określa uniwersalnego momentu, od którego życie ludzkie nabiera wartości moralnej lub prawnej. Autor uważa, że w takich okolicznościach państwo powinno opowiedzieć się za zasadą ochrony życia.

Osobno w apelu przytoczono art. 27 Konstytucji Ukrainy, zgodnie z którym każda osoba ma niezbywalne prawo do życia, nikogo nie można arbitralnie pozbawić życia, a obowiązkiem państwa jest jego ochrona.

Autor odwołuje się również do art. 3 Konstytucji, który określa życie i zdrowie człowieka jako najwyższą wartość społeczną, oraz do art. 25 Kodeksu cywilnego Ukrainy. Ta ostatnia przewiduje ochronę interesów poczętego, ale jeszcze nieurodzonego dziecka w przypadkach określonych przez prawo.

Zdaniem autora petycji przepisy te powinny stać się podstawą do uregulowania na drodze ustawodawczej kwestii ochrony życia od momentu poczęcia. Zwraca on również uwagę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazywał na brak europejskiego konsensusu co do momentu rozpoczęcia życia, a zatem kwestia ta może być rozstrzygana na szczeblu krajowym.

Kolejny argument zawarty w petycji dotyczy relacji między prawem do życia a autonomią cielesną kobiety. Autor uważa, że prawo człowieka do samodzielnego dysponowania własnym ciałem nie powinno uzasadniać pozbawiania życia innej osoby.

W petycji nr 41/011247-26ep przytoczono również argumenty religijne. W szczególności autor odwołuje się do chrześcijańskiej nauki o początku życia ludzkiego od momentu poczęcia i twierdzi, że ustawodawstwo powinno uwzględniać przekonania moralne znacznej części społeczeństwa ukraińskiego.

Wskazania medyczne i gwałt: jakie rodzaje aborcji proponuje się zezwolić

Autor petycji nie domaga się zniesienia wszystkich podstaw do przerwania ciąży. Proponuje zachowanie możliwości aborcji z przyczyn medycznych, jeśli istnieje realne zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety.

Proponuje się również pozostawienie obecnych podstaw związanych z poważnymi wadami rozwojowymi płodu, ale dodatkowo zbadanie tej kwestii i, w razie potrzeby, zaostrzenie kryteriów. Autor chce zapobiec sytuacjom, w których podstawą do przerwania ciąży mogą stać się cechy rozwojowe, które nie są śmiertelne.

Proponuje się również pewne zmiany dotyczące ciąży będącej wynikiem gwałtu. W tym przypadku autor wnioskuje o:

zachowania możliwości przerwania ciąży;

skrócenie terminu granicznego z 22 do 12 tygodni;

wprowadzenie obowiązkowego dziesięciodniowego okresu na przemyślenie decyzji po złożeniu wniosku przez kobietę;

ustalić, że wniosek musi zostać złożony nie później niż do końca 11. tygodnia ciąży, tak aby po okresie na zastanowienie się zabieg mógł zostać przeprowadzony przed końcem 12. tygodnia.

Odpowiedzialność za nielegalne aborcje i pomoc dla kobiet: czego jeszcze domagają się autorzy

Oprócz zakazu aborcji na żądanie kobiety autor petycji proponuje zmianę przepisów dotyczących odpowiedzialności za nielegalne przeprowadzanie aborcji, zmuszanie do przerwania ciąży oraz inne działania niezgodne z prawem.

Jednocześnie w petycji podkreślono potrzebę zapewnienia przez państwo wsparcia kobietom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Chodzi o pomoc finansową, medyczną, psychologiczną i społeczną.

W rezultacie autor zwraca się do Rady Ministrów o zainicjowanie prac nad projektem ustawy, która przewiduje zakaz przerywania ciąży na żądanie kobiety, określa wyjątki oraz zaostrza odpowiedzialność za nielegalne aborcje.

Informację tę podano z powołaniem się na gazetę sądowo-prawną

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