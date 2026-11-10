乌克兰提议在怀孕的任何阶段都禁止堕胎

有人向乌克兰内阁提交了一份请愿书，提议禁止仅因女性个人意愿而终止妊娠，无论孕周长短。与此同时，该倡议的发起人建议保留基于医学指征的例外情况，并为遭受强奸的女性制定特殊条款。

现行法律允许在妊娠早期根据女性意愿终止妊娠。 禁止在任何孕期仅因女性个人意愿而终止妊娠，但保留医疗指征的例外情况以及针对强奸受害者的特殊条款——这是提议在乌克兰实施的立法修改。 请愿书发起人要求重新审视现行规定，并起草相应的法律草案。

请愿书向内阁提出要求，要求禁止仅因女性个人意愿而进行人工终止妊娠，无论妊娠处于何种阶段。请愿书发起人请求政府启动相关法案的起草工作，并将其提交至最高拉达审议。

请愿书中指出，内阁电子请愿网站上已登记了一项关于该主题的倡议——编号41/005895-24ep。但请愿人认为，该倡议并未涵盖该问题的所有法律层面。

他援引《乌克兰宪法》第3条和第27条作为依据，这两条规定涉及将生命视为最高社会价值以及人的生命权。

为何12周成为主要论据之一

在请愿书中，作者对现行允许根据妇女意愿终止妊娠的期限所依据的科学和法律依据提出了质疑。 他主张，12周这一期限源自1955年的苏联立法，而非由《乌克兰宪法》或科学研究结果所确立。

在他看来，科学研究虽涉及机体发育、器官、大脑及神经系统的形成，但并未确定人类生命自何时起具备道德或法律价值的普适性时刻。请愿书作者认为，在此情况下，国家应选择保护生命的原则。

该呼吁书还特别援引了《乌克兰宪法》第27条，该条规定每个人都享有不可剥夺的生命权，任何人不得被任意剥夺生命，而国家有义务保护生命。

此外，作者还援引了《宪法》第3条——该条将人的生命和健康确立为最高社会价值——以及《乌克兰民法典》第25条。 后者规定，在法律规定的情况下，应保护已受孕但尚未出生的胎儿的权益。

请愿书作者认为，这些规定应成为从受孕时刻起保护生命这一问题的立法依据。 他还指出，欧洲人权法院曾指出，欧洲各国在生命起始时间问题上尚未达成共识，因此该问题可由各国自行决定。

请愿书中提出的另一个论点涉及生命权与女性身体自主权之间的关系。请愿人认为，人自主处置自身身体的权利不应成为剥夺他人生命的借口。

第41/011247-26ep号请愿书中还提出了宗教方面的论据。 具体而言，请愿人援引了基督教关于人类生命自受孕时刻开始的教义，并主张立法应考虑乌克兰社会中相当一部分人的道德信念。

医疗指征与强奸：建议允许哪些情况下的堕胎

请愿书作者并未要求废除所有终止妊娠的理由。他提议保留因医疗指征而堕胎的可能性，即当妇女的生命或健康面临实际威胁时。

此外，还建议保留现行与胎儿严重发育缺陷相关的终止妊娠理由，但需进一步研究该问题，并在必要时收紧相关标准。请愿人希望避免出现因非致命性发育特征而成为终止妊娠理由的情况。

针对因强奸导致的怀孕，提案中提出了若干修改建议。在此情况下，提案人要求：

保留终止妊娠的可能性；

将终止妊娠的期限从22周缩短至12周；

在女性提出申请后，设立为期十天的强制性冷静期；

规定申请须在怀孕第11周结束前提交，以便在冷静期结束后，能在第12周结束前完成手术。

非法堕胎的责任与对妇女的援助：还有哪些诉求

除禁止基于女性意愿的堕胎外，请愿书发起人还提议修订有关非法堕胎、胁迫终止妊娠及其他违法行为的法律责任规定。

与此同时，请愿书强调，国家有必要为身处艰难生活境遇的女性提供支持，包括经济、医疗、心理及社会援助。

最后，请愿书发起人请求内阁启动一项法案的起草工作，该法案将规定禁止根据女性意愿终止妊娠，明确例外情况，并加重对非法堕胎行为的处罚力度。

据援引司法法律报纸的报道

波兰宣布将在27个城市举行要求放宽堕胎限制的抗议活动——RMF24。

马耳他允许在母亲健康面临严重威胁的情况下进行堕胎。

关注我们在