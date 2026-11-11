在俄罗斯发动袭击的背景下，能源行业人士要求将价格上限提高至1.8万格里夫纳

乌克兰燃料与能源综合体雇主联合会（FRUPEK）再次致函国家能源与公用事业监管委员会（NKREKP），呼吁将最高价格上限至少上调至18 000格里夫纳/兆瓦时。 该联合会强调，现行价格限制应符合供暖季及俄罗斯持续炮击期间发电的实际运营条件，同时应为生产商留出足够的资金用于修复受损设施。

乌克兰热电生产商联合会强调，热电发电仍是能源领域受影响最严重的板块之一，但与此同时，正是该领域承担着满足峰值负荷、应对发电能力短缺以及弥补其他发电设施停运造成的缺口等重要任务。

受损设备的修复速度取决于零部件和材料的供应情况，以及企业维持必要储备的财务能力。



”“在电力系统每天都面临新损坏风险的时期，监管决策应首先确保现有发电能力的最大可用性，”该声明指出。



该联合会还指出，天然气活塞发动机、燃气轮机和热电联产装置的作用日益凸显，这些设备对于弥补缺口和快速实现系统平衡至关重要。 其生产成本直接取决于天然气价格，这一点在确定价格上限时也应予以考虑。



“鉴于上述情况，乌克兰燃料能源综合体雇主联合会再次请求国家能源与公用事业监管委员会（NKREKP），将电力市场有组织细分市场的价格上限至少设定为18 000格里夫纳/兆瓦·时”，——呼吁书中如是写道。

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