В Украине предлагают запретить аборты на любом сроке беременности

В Кабинет министров Украины была подана петиция с предложением запретить прерывание беременности исключительно по желанию женщины, независимо от срока. При этом авторы инициативы предлагают сохранить исключения по медицинским показаниям, а также предусмотреть особые условия для женщин, ставших жертвами изнасилования.

Действующее законодательство разрешает прерывать беременность по желанию женщины на ранних сроках. Запретить прерывание беременности по желанию женщины на любом сроке, но сохранить медицинские исключения и отдельные условия для случаев изнасилования, — такое изменение законодательства предлагают ввести в Украине. Автор петиции требует пересмотреть действующие правила и подготовить соответствующий законопроект.

В Кабинет Министров обратились с требованием запретить искусственное прерывание беременности исключительно по желанию женщины независимо от срока беременности. Автор петиции просит правительство инициировать подготовку соответствующего законопроекта и представить его на рассмотрение Верховной Рады.

В обращении отмечается, что на сайте электронных петиций Кабмина уже была зарегистрирована инициатива по этой теме — № 41/005895-24эп. В то же время автор считает, что она не охватывает всех юридических аспектов вопроса.

Свою позицию он обосновывает положениями статей 3 и 27 Конституции Украины, касающимися признания жизни высшей социальной ценностью и права человека на жизнь.

Почему 12 недель стали одним из главных аргументов

В петиции автор ставит под сомнение научное и юридическое обоснование действующего срока, до которого разрешено прерывать беременность по желанию женщины. Он утверждает, что предел в 12 недель происходит из советского законодательства 1955 года, а не установлен Конституцией Украины или результатами научных исследований.

По его мнению, наука изучает развитие организма, формирование органов, мозга и нервной системы, но не определяет универсального момента, с которого человеческая жизнь приобретает моральную или правовую ценность. Автор считает, что в таких обстоятельствах государство должно выбирать принцип защиты жизни.

Отдельно в обращении приводится статья 27 Конституции Украины, согласно которой каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, никто не может быть произвольно лишен жизни, а обязанность государства — защищать его.

Также автор ссылается на статью 3 Конституции, которая определяет жизнь и здоровье человека как высшую социальную ценность, и на статью 25 Гражданского кодекса Украины. Последняя предусматривает защиту интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка в случаях, установленных законом.

По мнению автора петиции, эти положения должны стать основанием для законодательного урегулирования вопроса защиты жизни с момента зачатия. Он также отмечает, что Европейский суд по правам человека указывал на отсутствие европейского консенсуса относительно момента начала жизни, а значит, этот вопрос может определяться на национальном уровне.

Еще один аргумент в обращении касается соотношения права на жизнь и телесной автономии женщины. Автор считает, что право человека самостоятельно распоряжаться собственным телом не должно оправдывать лишение жизни другого человека.

В петиции №41/011247-26эп также приводятся религиозные аргументы. В частности, автор ссылается на христианское учение о начале человеческой жизни с момента зачатия и утверждает, что законодательство должно учитывать моральные убеждения значительной части украинского общества.

Медицинские показания и изнасилование: какие аборты предлагают разрешить

Автор петиции не требует отменить все основания для прерывания беременности. Он предлагает сохранить возможность абортов по медицинским показаниям, если существует реальная угроза жизни или здоровью женщины.

Также предлагается оставить действующие основания, связанные с тяжелыми пороками развития плода, но дополнительно изучить этот вопрос и при необходимости ужесточить критерии. Автор хочет предотвратить ситуации, когда основанием для прерывания беременности могут становиться особенности развития, не представляющие смертельной опасности.

Отдельные изменения предлагаются в отношении беременности в результате изнасилования. В этом случае автор просит:

сохранить возможность прерывания беременности;

сократить предельный срок с 22 до 12 недель;

ввести обязательный десятидневный период для обдумывания решения после обращения женщины;

установить, что обращение должно быть подано не позднее окончания 11-й недели беременности, чтобы после периода обдумывания процедуру можно было провести до окончания 12-й недели.

Ответственность за незаконные аборты и помощь женщинам: что еще требуют

Помимо запрета абортов по желанию женщины, автор петиции предлагает пересмотреть законодательство об ответственности за незаконное проведение абортов, принуждение к прерыванию беременности и другие противоправные действия.

В то же время в обращении подчеркивается необходимость государственной поддержки женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о финансовой, медицинской, психологической и социальной помощи.

В итоге автор просит Кабинет Министров инициировать разработку законопроекта, который будет предусматривать запрет прерывания беременности по желанию женщины, определять исключения и ужесточать ответственность за незаконные аборты.

Об этом сообщается со ссылкой на судебно-юридическую газету

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