19-latek z Ternopola stracił prawie 7,5 tysiąca hrywien przy zakupie iPhone’a

Mieszkaniec Ternopola próbował kupić telefon komórkowy za pośrednictwem komunikatora, jednak padł ofiarą oszustwa. Po przelaniu prawie 7,5 tysiąca hrywien 19-letni nabywca nie otrzymał zamówionego iPhone’a.

Zgłoszenie o oszustwie złożył w organach ścigania mieszkaniec stolicy obwodu, urodzony w 2007 roku. Według relacji poszkodowanego, w komunikatorze znalazł ogłoszenie o sprzedaży telefonu komórkowego iPhone 11.

Podczas korespondencji nieznana osoba przekonała młodzieńca do dokonania płatności za towar. Zgłaszający przelał na podane przez sprzedawcę karty bankowe łącznie 7 470 hrywien.

Jednak po otrzymaniu pieniędzy sprzedawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Kupujący nigdy nie otrzymał telefonu komórkowego.

Źródło: Policja obwodu tarnopolskiego

Wcześniej w Ternopilu oszust podając się za policjanta wyłudził od emerytki ponad 30 tysięcy hrywien.

Przypomnijmy, że w Kijowie oszuści wyłudzali pieniądze za wynajem nieistniejących mieszkań.

Sprawcy wysyłają SMS-y, podając się za przedstawicieli „Ukrposhty”, i proszą o uiszczenie opłaty celnej w wysokości 30 hrywien za przesyłkę. Kliknięcie linku podanego w wiadomości grozi kradzieżą danych osobowych i informacji o kartach bankowych.

W obwodzie lwowskim organy ścigania wykryły oszukańcze centrum telefoniczne, którego pracownicy – według wersji śledczych – oszukiwali obywateli Ukrainy i innych krajów za pośrednictwem platform randkowych i komunikatorów.

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