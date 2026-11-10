19-latek z Ternopola stracił prawie 7,5 tysiąca hrywien przy zakupie iPhone’a
Mieszkaniec Ternopola próbował kupić telefon komórkowy za pośrednictwem komunikatora, jednak padł ofiarą oszustwa. Po przelaniu prawie 7,5 tysiąca hrywien 19-letni nabywca nie otrzymał zamówionego iPhone’a.
Zgłoszenie o oszustwie złożył w organach ścigania mieszkaniec stolicy obwodu, urodzony w 2007 roku. Według relacji poszkodowanego, w komunikatorze znalazł ogłoszenie o sprzedaży telefonu komórkowego iPhone 11.
Podczas korespondencji nieznana osoba przekonała młodzieńca do dokonania płatności za towar. Zgłaszający przelał na podane przez sprzedawcę karty bankowe łącznie 7 470 hrywien.
Jednak po otrzymaniu pieniędzy sprzedawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Kupujący nigdy nie otrzymał telefonu komórkowego.
Źródło: Policja obwodu tarnopolskiego
Wcześniej w Ternopilu oszust podając się za policjanta wyłudził od emerytki ponad 30 tysięcy hrywien.
Przypomnijmy, że w Kijowie oszuści wyłudzali pieniądze za wynajem nieistniejących mieszkań.
Sprawcy wysyłają SMS-y, podając się za przedstawicieli „Ukrposhty”, i proszą o uiszczenie opłaty celnej w wysokości 30 hrywien za przesyłkę. Kliknięcie linku podanego w wiadomości grozi kradzieżą danych osobowych i informacji o kartach bankowych.
W obwodzie lwowskim organy ścigania wykryły oszukańcze centrum telefoniczne, którego pracownicy – według wersji śledczych – oszukiwali obywateli Ukrainy i innych krajów za pośrednictwem platform randkowych i komunikatorów.