19-летний житель Тернополя потерял почти 7,5 тысяч гривен при покупке iPhone
Житель Тернополя пытался приобрести мобильный телефон через мессенджер, однако стал жертвой мошенничества. После перевода почти 7,5 тысяч гривен 19-летний покупатель не получил заказанный iPhone.
С заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы обратился житель областного центра 2007 года рождения. По словам потерпевшего, в мессенджере он нашел объявление о продаже мобильного телефона iPhone 11.
В ходе переписки неизвестное лицо убедило молодого человека произвести оплату за товар. Заявитель перечислил на указанные продавцом банковские карты в общей сложности 7 470 гривен.
Однако после получения денег продавец своих обязательств не выполнил. Мобильный телефон покупатель так и не получил.
Источник: Полиция Тернопольской области
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