19-летний житель Тернополя потерял почти 7,5 тысяч гривен при покупке iPhone

Житель Тернополя пытался приобрести мобильный телефон через мессенджер, однако стал жертвой мошенничества. После перевода почти 7,5 тысяч гривен 19-летний покупатель не получил заказанный iPhone.

С заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы обратился житель областного центра 2007 года рождения. По словам потерпевшего, в мессенджере он нашел объявление о продаже мобильного телефона iPhone 11.

В ходе переписки неизвестное лицо убедило молодого человека произвести оплату за товар. Заявитель перечислил на указанные продавцом банковские карты в общей сложности 7 470 гривен.

Однако после получения денег продавец своих обязательств не выполнил. Мобильный телефон покупатель так и не получил.

Источник: Полиция Тернопольской области

Ранее в Тернополе мошенник представился полицейским и выманил у пенсионерки более 30 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве мошенники выманивали деньги за аренду несуществующих квартир.

Злоумышленники отправляют SMS, выдавая себя за представителей «Укрпочты», и просят оплатить 30 грн таможенного сбора за посылку. Переход по указанной в сообщении ссылке грозит кражей личной информации и данных банковских карт.

Во Львовской области правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр, сотрудники которого, по версии следствия, обманывали граждан Украины и других стран через платформы для знакомств и мессенджеры.

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