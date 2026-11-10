19-річний тернополянин втратив майже 7,5 тисячі гривень під час купівлі iPhone

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Житель Тернополя намагався придбати мобільний телефон через месенджер, однак став жертвою шахрайства. Після переказу майже 7,5 тисячі гривень 19-річний покупець не отримав замовлений iPhone.

Із заявою про шахрайство до правоохоронців звернувся житель обласного центру 2007 року народження. За словами потерпілого, у месенджері він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону iPhone 11.

Під час листування невідома особа переконала молодика здійснити оплату за товар. Заявник перерахував на вказані продавцем банківські картки загалом 7 470 гривень.

Однак після отримання грошей продавець своїх зобов’язань не виконав. Мобільний телефон покупець так і не отримав.

Джерело: Поліція Тернопільської області

Раніше у Тернополі шахрай представився поліцейським і виманив у пенсіонерки понад 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві шахраї виманювали гроші за оренду неіснуючих квартир.

Зловмисники надсилають SMS, видаючи себе за представників «Укрпошти», і просять сплатити 30 грн митного збору за посилку. Перехід за вказаним у повідомленні посиланням загрожує викраденням особистої інформації та даних банківських карток.

У Львівській області правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, працівники якого, за версією слідства, обманювали громадян України та інших країн через платформи для знайомств і месенджери.

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