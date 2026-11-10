W Kijowie odbędzie się proces mężczyzn, którzy podstępem pozbawili mieszkańca Kijowa całego majątku

W Kijowie odbędzie się proces dwóch mężczyzn oskarżonych o oszustwo związane z nieruchomościami samotnego 58-letniego mieszkańca Kijowa. Zgodnie z ustaleniami śledztwa przekonali go do przepisania całego majątku na osoby trzecie, rzekomo w celu ochrony przed konfiskatą przez terytorialne centrum zaopatrzenia.

Akt oskarżenia przeciwko 45-letniemu mieszkańcowi obwodu kijowskiego oraz 38-letniemu mieszkańcowi Kijowa został przekazany do sądu przez prokuratorów z Prokuratury Miejskiej w Kijowie.

Śledztwo wykazało, że mężczyzna był właścicielem działki z prywatnym domem we wsi Petropawliwska Borszczagówka, a także mieszkania w Kijowie.

Oszuści, wykorzystując ufność poszkodowanego, zainscenizowali jego rzekomą mobilizację. Następnie jeden z oskarżonych przekonał poszkodowanego, że Komitet Wojskowy może skonfiskować cały jego majątek, ponieważ mężczyzna rzekomo jest poszukiwany. W ten sposób samotnego mężczyznę przekonano do pozbycia się wszystkich nieruchomości, które miały mu później zostać rzekomo zwrócone.

Tak więc najpierw poszkodowany zawarł umowę sprzedaży gruntu i prywatnego domu, otrzymując od nabywcy pieniądze, które zgodnie z poleceniem oskarżonego natychmiast mu przekazał. Po pewnym czasie przekonano go, by podarował mieszkanie w Kijowie nieznanej kobiecie. W ten sposób poszkodowany stracił cały swój majątek. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy łączna wartość utraconego mieszkania, działki i prywatnego domu wynosi ponad 9,8 mln hrywien.

Obecnie na wszystkie nieruchomości nałożono zajęcie. Akt oskarżenia przeciwko uczestnikom oszustwa został przekazany do sądu. Informację tę podała prokuratura miejska w Kijowie. Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim oszuści pod pretekstem konfiskaty TCC przywłaszczyli sobie majątek o wartości 5,6 mln hrywien. W Kijowie aresztowano oszustów, którzy wykradli miliony z kont obcokrajowców. W Kijowie wykryto grupę oszustów, którzy przywłaszczali sobie mieszkania osób starszych.

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