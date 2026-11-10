基辅将对通过欺诈手段骗取一名基辅市民全部财产的男子们进行审判
基辅将对两名男子进行审判，他们被指控对一名58岁的独居基辅市民实施房地产诈骗。 据调查显示，他们说服该男子将所有财产过户给第三方，声称此举是为了防止财产被地区征兵中心没收。
基辅市检察院的检察官已将针对这名45岁的基辅州居民和38岁的基辅市居民的起诉书移交法院。
调查发现，该男子在彼得罗帕夫利夫斯卡-博尔沙吉夫卡村拥有一块带独栋住宅的土地，并在基辅拥有一套公寓。
诈骗犯利用受害人的轻信，编造了他可能被征召入伍的情节。 随后，其中一名被告说服受害人相信，由于他据称已被列入通缉名单，国家财产管理委员会可能会没收其全部财产。就这样，这名独居男子被说服转让了所有不动产，而这些财产据称随后本应归还给他。
起初，受害人签订了出售土地和私宅的合同，收到买家的款项后，按照被告的指示，立即将钱交给了被告。过了一段时间，他又被说服将位于基辅的一套公寓赠予一名陌生女子。
就这样，受害人失去了全部财产。据专家评估，丢失的公寓、土地和独栋住宅的总价值超过980万格里夫纳。
目前，所有不动产均已被查封。针对诈骗案参与者的起诉书已移交法院。
基辅市检察院通报了这一消息。
此前，在基辅州，诈骗犯以没收TCK为借口，侵占了价值560万格里夫纳的财产。
在基辅，警方逮捕了一伙从外国人账户中盗取数百万格里夫纳的诈骗犯。
基辅警方破获了一个侵占老年人住房的诈骗团伙。