В Киеве будут судить мужчин, которые обманным путем лишили киевлянина всего имущества

В Киеве состоится суд над двумя мужчинами, которых обвиняют в мошенничестве с недвижимостью одинокого 58-летнего киевлянина. По данным следствия, они убедили его переоформить все имущество на посторонних лиц якобы для защиты от конфискации территориальным центром комплектования.

Обвинительный акт в отношении 45-летнего жителя Киевской области и 38-летнего киевлянина направили в суд прокуроры Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что мужчина владел земельным участком с частным домом в селе Петропавловская Борщаговка, а также квартирой в Киеве.

Мошенники, воспользовавшись доверчивостью потерпевшего, инсценировали его возможную мобилизацию. Затем один из обвиняемых убедил потерпевшего, что ТЦК может конфисковать все его имущество, поскольку мужчина якобы находится в розыске. Таким образом, одинокого мужчину убедили избавиться от всей недвижимости, которую ему потом якобы должны были вернуть.

Так, сначала потерпевший заключил сделку по продаже земли и частного дома, получив от покупателя деньги, которые по указанию обвиняемого сразу же передал ему. Спустя некоторое время его убедили подарить квартиру в Киеве посторонней женщине. Таким образом, потерпевший лишился всего своего имущества. Согласно экспертной оценке, общая стоимость утраченных квартиры, земельного участка и частного дома составляет более 9,8 млн грн.

В настоящее время на все объекты недвижимости наложен арест. Обвинительный акт в отношении участников мошенничества направлен в суд. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Напомним, что в Киевской области мошенники под предлогом конфискации ТЦК завладели имуществом на сумму 5,6 млн грн. В Киеве арестовали мошенников, похитивших миллионы со счетов иностранцев. В Киеве разоблачили группу мошенников, которые присваивали жилье пожилых людей.

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